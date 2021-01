OM: ‘man was manusje van alles voor crystal meth-bende’

Connect on Linked in

Een 39-jarige man uit Bathmen was manusje van alles voor een groep criminelen die met de productie van crystal meth bezig was, zo zei het Openbaar Ministerie deze week voor de rechtbank, aldus RTV Oost. De groep opereerde landelijk en had laboratoria in het Zeeuwse Sluis, in Haaften in de Betuwe, in Drenthe en bij Apeldoorn.

Mexicanen

Het ging om een voorbereidende zitting in een zaak waarin zeventien verdachten terechtstaan. Hoofdverdachte is een zekere Frankie (50) uit het Gelderse Beneden-Leeuwen. Via het chatprogramma Encrochat stuurde hij zijn werknemers aan, zegt justitie. Omdat de politie dat systeem had gehackt kwam de zaak in een stroomversnelling. De verdachten ontkennen de berichten te hebben verstuurd.

Een aantal Mexicanen fungeerden als “kok” in de labs, omdat zij een bepaalde deskundigheid hebben in het fabriceren van crystal meth.

Afval

De man uit Bathmen had een dienende rol in de organisatie maar hij zou ook in crystal meth hebben gehandeld. Hij is gezien door observatieteams van de politie terwijl hij verschillende labs in- en uitliep met spullen.

Bij de productie van crystal meth blijft heel veel drugsafval over. Volgens het OM zijn er in het bewijs ook gesprekken te vinden tussen verdachten over het dumpen van drugsafval. Eén van de ideeën was het ingraven van een container met een gat aan de onderzijde.

Over boeren bij wiens boerderijen ze labs hadden gebouwd zegt een verdachte: ‘Boeren moet je behandelen als stront. Je moet ze gewoon voldouwen met afval en er nooit meer terugkomen.’