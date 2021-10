OM moet ‘onrechtmatige uitlatingen’ over Yehudi Moszkowicz rectificeren

Connect on Linked in

De staat moet een rectificatie plaatsen in het AD en Het Parool vanwege ‘onrechtmatige uitlatingen’ die officier van justitie George Rasker in een Amsterdamse cocaïnezaak deed over advocaat Yehudi Moszkowicz (40). Die werd op 11 augustus tijdens een pro-formazitting afgeschilderd als verlengstuk van een criminele organisatie.

Kort geding

De voorzieningenrechter in Den Haag veroordeelde het Openbaar Ministerie donderdag tot rectificatie in de twee kranten. Moszkowicz was het kort geding begonnen uit boosheid over insinuaties van officier van justitie George Rasker. Die suggereerde dat Moszkowicz, die zelf afwezig was bij de zitting, een verlengstuk is van drugskartels.

60 kilo coke

Rasker noemde het opvallend dat twee Engelse verdachten in een cocaïnezaak werden verdedigd door Moszkowicz in plaats van de toegewezen piketadvocaten. Hun overgang naar dezelfde advocaat deed Rasker denken aan het boek Narconomics, How to run a drug cartel. De uitlatingen van de officier van justitie werden gepubliceerd in het AD en Het Parool. De twee Britten staan terecht voor het vervoer van bijna 60 kilo cocaïne in een verborgen ruimte in een busje.

Geen enkel bewijs

Moszkowicz spande na de uitspraken een kort geding aan tegen de staat dat hij donderdag heeft gewonnen. De voorzieningenrechter heeft beslist dat de staat de proceskosten van de advocaat moet betalen en binnen vijf dagen een rectificatie moet worden plaatsen in beide kranten. Volgens de rechter heeft de officier de indruk gewekt dat hij Moszkowicz als advocaat van een criminele organisatie ziet, terwijl daar geen enkel bewijs voor is.

In een reactie verklaarde Yehudi Moszkowicz dat de ‘verhuftering richting de advocatuur’ moet stoppen. ‘Het respect moet teruggebracht worden in de rechtszaal. Ook het respect voor de advocatuur en in het bijzonder de strafrechtadvocatuur.’