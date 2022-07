‘OM: neef Taghi kreeg opdracht voor omkoping’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie stelt dat Youssef Taghi, de neef en ex-advocaat van Ridouan Taghi, van zijn neef opdracht kreeg om rechters in Marokko en een Nederlandse ambtenaar van de Belastingdienst om te kopen, aldus het Algemeen Dagblad. Woensdag was er een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen de voormalige advocaat Youssef Taghi bij de rechtbank in Amsterdam.

Aanslag

Youssef Taghi wordt ervan verdacht van zijn positie als advocaat misbruik te hebben gemaakt en met Ridouan Taghi te hebben overlegd over een gewelddadige ontsnappingspoging. Nu komt daar een verdenking van uitlokken van corruptie bij. In Marokko zouden rechters moeten worden omgekocht om de strafzaken tegen twee broers van Taghi te beïnvloeden. Die zijn daar veroordeeld voor celstraffen voor betrokkenheid bij een dodelijke aanslag in Marrakech, in november 2017, waarbij een zoon van een Marokkaanse rechter om het leven kwam. Doelwit was eigenlijk een Nederlandse rivaal van Taghi. Youssef Taghi zou in Antwerpen met een contact over de omkoping hebben gesproken, aldus het OM.

Zwager

In Nederland zou zijn geprobeerd om iemand van de Belastingdienst om te kopen, in verband met de smokkel van cocaïne.

Youssef Taghi was woensdag niet aanwezig op de zitting.

Op de zitting kwam ook het bericht ter sprake dat Taghi zijn zwager een lesje zou willen leren en daarvoor Youssef zou hebben ingeschakeld. De zwager zou deur van de woning van de zus van Taghi hebben ingetrapt. De recherche concludeert uit het dossier dat de maandag aangehouden Krystian M. de opdracht zou hebben gekregen om de zwager te laten mishandelen en ‘invalide te maken’, bijvoorbeeld door te schieten op handen en knieën.

Usb-sticks

Het onderzoeksteam van de politie stelt dat er sprake van was dat er usb-sticks naar Taghi in de EBI zouden worden gesmokkeld door de advocaat van Taghi, Inez Weski. Daarover spraken de officieren van justitie op de openbare zitting. Ze zeiden aan de rechtbank onderzoek hiernaar te hebben gedaan maar dat dit niet is gebleken. Familieleden van Taghi zouden in pgp-chats hebben gesproken over de smokkel van usb-sticks, maar daarbij de naam van Weski niet hebben genoemd. De informatie over Weski zou de start zijn geweest van het onderzoek dat is uitgemond in de verdenkingen tegen Youssef Taghi.

Hoe zo’n invoer van usb-sticks mogelijk zou kunnen zijn – door de fysieke scheiding met een glaswand tussen advocaat en cliënt in de EBI – is onduidelijk.

Inez Weski is verontwaardigd over deze aantijging en noemt smokkelen en overdragen van een usb-stick ‘vanwege de afscheiding, de poortjes en fouilleringen onmogelijk’.

Weski tegen Crimesite: