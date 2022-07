Telegraaf: ‘Taghi wilde zwager iets aan doen’

Connect on Linked in

De Telegraaf schrijft dat het Openbaar Ministerie morgen in het requisitoir op de zitting in de zaak tegen de neef van Ridouan Taghi de naam van de Pool Krystian M. zal noemen als handlanger van Ridouan Taghi. Deze week werd bekend dat deze M. volgens het Openbaar Ministerie een rol speelde als aanjager bij de moord op Peter R. de Vries. Dinsdag schrijft De Telegraaf dat op woensdag de officieren van justitie zullen onthullen dat neef Youssef Taghi van Ridouan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught te horen kreeg dat M. een geweldsklus aan moest nemen.

‘Geen moordopdracht’

Advocaat Youssef Taghi zou dat hebben moeten doorgeven nadat hij hiervoor in de EBI van Ridouan de opdracht had gekregen. Dat hebben ‘goed ingevoerde bronnen’ aan De Telegraaf gezegd. Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie zegt aan De Telegraaf geen reactie te willen geven, maar verwijst wel naar de zitting van woensdag.

De politie concludeert dat Ridouan Taghi opdracht zou hebben gegeven om zijn eigen zwager iets aan te doen, aldus De Telegraaf: ‘zo wordt woensdag door het OM uiteengezet in de zitting rond Youssef Taghi’. Wat de zwager zou moeten overkomen is niet duidelijk, het was volgens de krant ‘geen moordopdracht’. De man van de zus van Taghi is overigens niets overkomen.

Doorgeefluik

Youssef Taghi was advocaat en werd in november opgepakt nadat hij zijn neef in de EBI had bezocht. Het OM verdenkt hem ervan een doorgeefluik te zijn geweest voor Taghi. Samen met Taghi zou hij mogelijkheden voor een gewelddadige ontsnapping hebben besproken en Taghi’s boodschappen daarover hebben doorgegeven aan mensen buiten.

Eén van die personen zou dus volgens het Openbaar Ministerie de Pool Krystian M. zijn geweest, die maandag is gearresteerd. OM en politie vermoeden dat Taghi de opdracht voor de moord op De Vries gaf.

Yassine Bouchikhi, advocaat van Youssef Taghi, geeft geen commentaar. Taghi’s advocaat Inez Weski zegt niet te weten van de zaak.

