OM niet-ontvankelijk na acht jaar strafeis voor drugshandel via darkweb

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in haar vervolging van een 33-jarige Alkmaarder. Hij zou via het darkweb onder meer xtc-pillen, speed en cocaïne hebben verkocht. De niet-ontvankelijkheidsverklaring betekent dat de strafzaak tegen de verdachte nu stopt. Twee weken geleden werd door het OM tegen de man nog acht jaar cel en twee jaar voorwaardelijk geëist vanwege grootschalige drugshandel via het darkweb.

In strijd met vertrouwensbeginsel

Volgens advocaat Jules van Wijk heeft het OM eind 2019 bij de verdachte het vertrouwen gewekt dat hij niet zou worden vervolgd voor de delicten die nu ten laste zijn gelegd. Omdat het OM de man wél vervolgt, handelt het OM in strijd met een goede procesorde en meer specifiek met het vertrouwensbeginsel. De officier van justitie betwist dit. Het staken van de vervolging zou alleen gaan over het witwassen en over ontneming van door criminele activiteiten verkregen voordeel, maar niet over de drugshandel.

Transactievoorstel

De rechtbank stelt vast dat het OM aan de verdachte in een e-mail van december 2019 een transactievoorstel deed. Hierin stond in algemene bewoordingen dat als de man de transactie zou aanvaarden, het onderzoek zou worden gestaakt. Daarbij refereert het OM aan haar dossier waarin onderzoek is gedaan naar zowel witwassen als drugshandel. De rechtbank stelt dat de verdachte er onder die omstandigheden op mocht vertrouwen dat het OM hem niet zou vervolgen voor die strafbare feiten. Het had op de weg van het OM gelegen om duidelijk kenbaar te maken dat het onderzoek naar de drugshandel geen deel uitmaakte van de transactie.

Uitzonderlijke situatie

Omdat de verdachte akkoord ging met het voorstel en het OM hem desondanks vervolgt, handelt het OM in strijd met een goede procesorde. Volgens de rechtbank is er daarom sprake van een uitzonderlijke situatie waarin het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Dit betekent dat de strafzaak niet verder wordt behandeld en de zaak bij de rechtbank stopt.

Usb-stick

In 2019 volgden op een verdenking van witwassen doorzoekingen in de cel van de 33-jarige Alkmaarder en bij de woning van zijn vriendin in Alkmaar. Bij haar werd een usb-stick gevonden met toegangscodes tot de verkoopplek KG Company van de man op het darkweb. Het wachtwoord voor de usb-stick werd gevonden in een notitieboekje op de cel van de man.

90 kilo harddrugs

De usb-stick bevatte de verkoopadministratie van de Alkmaarder. Daaruit bleek dat hij ongeveer 100.000 xtc-pillen, 22,5 kilo mdma, 10 kilo amfetamine, 2,6 kilo cocaïne en meer dan 10.000 2-cb pillen via het darkweb had verstuurd. Het gaat opgeteld om 145 bestellingen naar 30 landen, waarbij in totaal 90 kilo harddrugs zijn uitgevoerd. De drugs zijn in een half jaar tijd in de periode augustus 2017 tot en met maart 2018 verkocht.

De Alkmaarder werd in 2017 veroordeeld tot 5,5 jaar cel vanwege de grootschalige export van xtc in postpakketten via het darkweb.