OM pakt 7 miljoen af van Bredase drugsbaas John Gubbels

Het OM heeft een schikking getroffen in de strafzaak tegen John Gubbels (61) uit Breda. Hij moet ruim zeven miljoen euro crimineel geld aan de staat betalen. Het hoger beroep tegen de Bredanaar is daarmee van de baan. Gubbels werd in september 2018 veroordeeld tot vier jaar cel vanwege grootschalige productie van en handel in synthetische drugs, witwassen en deelname aan een criminele organisatie, in 2009 en 2010.

(Beeld: Omroep Brabant)

De rechtbank kwam tot een lagere straf dan de eis van zes jaar. De verdachte en zijn acht mededaders werden vrijgesproken van de smokkel van een gestolen lading van 400 kilo cocaïne. De rechtbank vond dat er aanwijzingen waren dat een waardevolle lading met criminele achtergrond was gestolen, maar het bewijs ontbrak dat het om cocaïne ging.

Verbeurd verklaard

Naast de gevangenisstraf verklaarde de rechtbank circa zes miljoen euro die Gubbels met drugshandel verdiend zou hebben en een auto als verbeurd. Tegen het vonnis van de rechtbank ging zowel het OM als de verdachte in beroep. Met de verdachte is afgesproken dat hij en het OM het hoger beroep intrekken. Het vonnis van de rechtbank wordt hierdoor onherroepelijk. Gubbels zal de gevangenisstraf, met aftrek het voorarrest, moeten uitzitten.

Woonwagen doorzeefd

John Gubbels kwam in juli 2010 in het nieuws toen zijn woonwagen werd doorzeefd met kogels en daarbij zijn 12-jarige zoon Danny tijdens het gamen om het leven kwam. Volgens justitie was dat een vergeldingsactie omdat John Gubbels verantwoordelijk werd gehouden voor het verdwijnen van de 400 kilo coke. Eerdere berichten over de zaak zijn hier te lezen.

De ontnemingszaak tegen een veroordeelde medeverdachte is gestart op 25 augustus 2020.