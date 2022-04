OM: profvoetballer wordt niet vervolgd voor matchfixing

Connect on Linked in

Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie seponeert de zaak tegen de bij Sparta spelende voetballer Tommie Beugelsdijk. Naar aanleiding van meerdere meldingen in 2021 en een aangifte van gokaanbieder Unibet is de politie-eenheid Rotterdam een onderzoek gestart naar ongebruikelijk gokgedrag rond het geven van een gele kaart tijdens een voetbalwedstrijd tussen Sparta en PSV op 16 januari 2021. Een van de verdachten was Beugelsdijk. De zaak kwam recent in de publiciteit.

Gebrek aan bewijs

De zaak wordt geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs omdat niet gebleken is dat Beugelsdijk afspraken heeft gemaakt om bewust een gele kaart te krijgen. Dit betekent dat er naar aanleiding van het onderzoek niet voldoende bewijs is gevonden om de zaak succesvol naar zitting te brengen.

Tijdens het onderzoek is wel gebleken dat er relevante bevindingen zijn die tuchtrechtelijk aanleiding kunnen geven voor (nader) onderzoek en om die reden is deze informatie overgedragen aan de KNVB.

Lastig

Matchfixing is lastig te bewijzen. Een keeper die een bal doorlaat of een speler die een onnodige kaart pakt is nog geen bewijs voor een gefixte wedstrijd; een ongebruikelijke gokbeweging kan een aanleiding zijn om eens nader te kijken, maar is ook nog geen bewijs dat een wedstrijd gefixt is, aldus het OM.

De inzet van het Nederlandse OM is daarom om niet alleen te focussen op potentieel gefixte wedstrijden, maar om breder te kijken en de risico’s voor matchfixing te bestrijden. Zo kijkt het OM naar geldstromen rondom voetbalclubs – bijvoorbeeld spelers zwart uitbetalen – en naar het aanbieden van illegale gokmogelijkheden. Matchfixing heeft immers vaak een link met gokken. Het OM probeert daarom (met partners zoals sportbonden en de KSA) gokgerelateerde matchfixing te bestrijden door het aanpakken van illegaal gokken.