OM Rotterdam bezig met zeven onderzoeken naar uithalers van drugs

Connect on Linked in

Een groep uithalers van cocaïne die afgelopen weekend is aangehouden door de Zeehavenpolitie is door de rechter-commissaris in Rotterdam voor 14 dagen in bewaring gesteld. In totaal waren er de afgelopen dagen 16 verdachten voorgeleid door de officier van justitie, elf blijven nog langer in hechtenis. Op dit moment lopen er in de Rijnmond zeven onderzoeken naar uithalers. Het zijn groepen variërend van vier tot negen personen. Ze laten zich vaak insluiten op het haventerrein om daar containers open te maken en drugs eruit te halen.



Bijna gestikt

De verdachten die nu langer vast bijven zitten zijn mannen in de leeftijd van 19 tot en met 29 jaar uit Rotterdam, een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een 25-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht en twee 24-jarige mannen uit Den Haag en Zwijndrecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne.

Afgelopen maandag ging het bijna mis toen negen mannen alarm sloegen bij 112 omdat ze vastzaten in een container waar de zuurstof op raakte. Na een medische controle werden ze aangehouden. Eén van hen, een 18-jarige man uit Rotterdam, is donderdag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft de verdachte geschorst. De Rotterdammer blijft wel verdachte in het onderzoek. De afgelopen periode is hij zes keer aangehouden op het haventerrein. De overige acht mannen hebben een gedragsaanwijzing opgelegd gekregen. Zij mogen zich niet meer op de Maasvlakte komen.

Groot probleem

Het Openbaar Ministerie zegt dat de problematiek met uithalers ‘steeds groter wordt’. Alleen al dit jaar zijn 325 aanhoudingen verricht. Ter vergelijking: in 2020 waren het er 281. De afgelopen twee weken zijn 110 aanhoudingen geweest in de haven. Het hoge aantal aangehouden verdachten drukt zwaar op de capaciteit van de politie en het OM.

Het OM probeert steeds te bewijzen dat een uithaler zodanig in verband kan worden gebracht met het smokkelen van een partij drugs, dat hij zich schuldig maakt aan overtreding van de Opiumwet. Als die connectie niet of onvoldoende aangetoond kan worden, kan het OM alleen een boete opleggen voor het onbevoegd aanwezig zijn op een verboden terrein.

Om de problematiek aan te pakken is een wetsvoorstel ingediend door de minister van Justitie en Veiligheid. Dit wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Het Openbaar Ministerie zegt te hopen dat de wetswijziging er snel doorkomt.

Het nieuwe wetsartikel maakt het onbevoegd aanwezig zijn op onder meer (container)terminals van de Rotterdamse haven strafbaar. De rechter kan dan een gevangenisstraf opleggen tot een jaar. Bij strafverzwarende omstandigheden zoals het gebruik van valse passen, misleiding van de bewaking of als het feit wordt gepleegd in vereniging, kan deze straf worden verhoogd. Het OM wil verdachten die zich schuldig maken aan het feit via het snelrecht afdoen. Dat wil zeggen dat uithalers die opgepakt worden snel voor de rechter worden gebracht.

Zie ook:

Zo gaan uithalers in de Rotterdamse haven te werk