OM: schieten agenten op overvallers waardetransport was rechtmatig

Connect on Linked in

De agenten die op 19 mei 2021 schoten op overvallers van een geldwagen in Broek in Waterland worden hiervoor niet vervolgd. Volgens het Openbaar Minister was het schieten van de agenten gerechtvaardigd. Zij mochten schieten uit noodweer en om de verdachten aan te kunnen houden. Geen van de dertien agenten die heeft geschoten, zal worden vervolgd.

Eén overvaller, een 47-jarige Fransman, kwam op de bewuste dag door een politiekogel om het leven en twee andere overvallers hadden schotwonden aan hun benen. Er raakten geen agenten gewond.

Twee situaties

Bij de beoordeling van het schieten door agenten is door het OM onderscheid gemaakt tussen twee situaties. In de eerste situatie schoot de politie toen de overvallers de buit overdroegen en wegvluchtten in de vluchtauto’s. Het OM concludeert dat toen door de overvallers met automatische vuurwapens is geschoten in de richting van de politie.

‘Voortdurende dreiging’

In de andere situatie, toen de overvallers het weiland in vluchtten, was het voor de politie onduidelijk of zij nog gewapend waren. Later bleek dat één overvaller nog een wapen bij zich droeg. Hoewel er in deze situatie niet op de politie is geschoten, mochten de agenten door de “voortdurende dreiging” voor de politie en anderen toch schieten om de overvallers aan te houden, aldus het OM. Eerder was namelijk sprake geweest van een levensbedreigende situatie voor de politie, meent het OM.

‘Grote maatschappelijke impact’

Volgens justitie was er sprake “van een ongekend heftige situatie op klaarlichte dag waarvan veel mensen getuige zijn geweest”. ‘Het voorval heeft grote maatschappelijke impact gehad. Uiteraard is het te betreuren dat een dodelijk slachtoffer is gevallen en twee personen gewond zijn geraakt.’

De overvallers verklaarden dat zij vooraf met elkaar hadden afgesproken dat zij niet op de politie of op anderen zouden schieten. Als zij zouden schieten, dan zouden zij naar boven schieten, met het doel om de politie en omstanders op afstand te houden.

Militaire wapens

Twee van de later aangetroffen machinegeweren bleken doorgeladen. In totaal nam de politie zes vuurwapens in beslag, waarvan drie militaire wapens. Het OM gaat er onder andere op basis van de verklaringen van de agenten en getuigen vanuit dat de overvallers in de richting van de politie hebben geschoten.

Vijftien miljoen euro

Bij de overval op 19 mei 2021 bij edelmetaalbedrijf Schone B.V. aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord werd bijna vijftien miljoen euro buitgemaakt, waarvan nog vier miljoen euro zoek is. De klopjacht op de overvallers eindigde uiteindelijk in een weiland bij Broek in Waterland. Bij de achtervolging werden zes verdachten opgepakt, een 47-jarige Fransman werd doodgeschoten door de politie.

Zie hier voor eerdere berichten over de zaak.