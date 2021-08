Op de A10 vlogen agenten de kogels om de oren

Connect on Linked in

Drie verdachten van de gewapende overval op Schöne Edelmetaal in mei van dit jaar zijn er met een deel van de buit vandoor gegaan: 4,2 miljoen euro aan edelmetalen. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag in Amsterdam tijdens een voorbereidende zitting in de zaak van vijf Belgische en Franse verdachten gezegd. In totaal namen de zeker tien verdachten ter waarde van ruim 14 miljoen mee.

Kogels om de oren

De officieren van justitie beschreven hoe agenten tijdens de achtervolging naar Broek in Waterland, en rijdend over de A10 in oostelijke richting, de kogels om de oren vlogen. Meerdere malen is er volgens justitie gericht op de politie geschoten met automatische geweren, iets wat sommige verdachten, die deels verklaringen hebben afgelegd, ontkennen. In Broek in Waterland probeerde een verdachte met aan aanvalsgeweer achter een auto politie op een afstand te houden terwijl anderen auto’s in brand staken en buit overlaadden in vluchtauto’s, aldus justitie.

Porsche Cayenne

De verdachten die hebben verklaard vertelden over de voorbereid van de overval, die in een appartement in Antwerpen plaats had gevonden. Daar zijn ook video-opnames bekeken die ter voorbereiding waren gemaakt op de meeuwenlaan waar de firma Schöne gevestigd is. Verschillende daders reden volgens de pratende verdachten toen naar Amsterdam in een Porsche Cayenne en een Audi A6. Dergelijke auto’s zijn inderdaad bij de overval gebruikt. In het appartement zijn ook kogelwerende vesten, vuurwapens en communicatie-apparatuur onder de daders verdeeld.

Justitie vindt al met al dat duidelijk is dat de groep de overval ‘grondig’ en ‘professioneel’ heeft voorbereid.

Uiteindelijk eindigde de achtervolging van een deel van de verdachten in een weiland bij Broek in Waterland, waar één van de zes werd doodgeschoten. Hoe de (zeker) drie andere verdachten precies zijn ontkomen is onduidelijk.

Advocaten van de verdachten zeggen dat het bewijs ontbreekt dat hun cliënten op politie hebben geschoten. Enkele verdachten hebben wel erkend in de lucht te hebben geschoten.

In november is de volgende voorbereidende zitting gepland. De verdachten blijven in voorlopige hechtenis. Het recherche-onderzoek is nog niet voltooid. Twitterdraad met overzicht:

In Broek in Waterland hield de politie vijf verdachten aan. Eén verdachte overleed tijdens de schietpartij. Een andere verdachte werd aangehouden toen hij in zijn Renault Megane bij Kralingen reed. #wildwest #Yaros — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) August 25, 2021

Zie ook:

‘Overvallers waardetransport Amsterdam maakten 12 miljoen buit’

Overvallers Amsterdam doen denken aan Scarface-bende