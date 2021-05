OM: Utrechtse schietpartij was resultaat van gokruzie

Connect on Linked in

Een schietpartij op straat in Utrecht, waarbij begin vorig jaar twee mannen ernstig gewond raakten, draaide om een ruzie over het uitbetalen van gokwinst door een illegaal gokhuis. De verdachte schutter is de 50-jarige Utrechter Y.K. Het Openbaar Ministerie legt hem dubbele poging tot moord of doodslag ten laste. RTV Utrecht was woensdagochtend bij een voorbereidende zitting over de zaak in de rechtbank in Utrecht.

Merwedekanaal

Het incident gebeurde in de avond van 10 maart op de Zeehaenkade op een bedrijventerrein in Transwijk, in stadsdeel Kanaleneiland. Er waren in totaal zes mannen betrokken. De gewonden waren deel van een groep van vier Joegoslaven. Zij claimden dat ze die avond geld hadden gewonnen in een gokhuis aan de Amsterdamsestraatweg en niet waren uitbetaald. Om hierover te spreken hadden ze rond 22.00 op een plek langs het Merwedekanaal afgesproken met twee uitbaters van de goktent: de verdachte en diens broer.

Benen

Dat werd een ruzie waarbij volgens het OM door Y.K. meerdere kogels op de slachtoffers zijn afgevuurd. Omwonenden zeggen acht tot tien schoten te hebben gehoord. De slachtoffers werden in de benen geraakt. De Utrechters sloegen op de vlucht naar Duitsland maar meldden zich later toch.

De verdachte was met een videoverbinding aanwezig. Hij zei een verklaring te willen afleggen als hij oog in oog met de rechters staat. Op 23 juni wordt de zaak inhoudelijke behandeld.