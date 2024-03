‘OM: verdachte Amsterdamse zakenlieden hadden banden met Taghi’

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Amsterdam zijn deze week zittingen begonnen in het proces 26Dunbar tegen verdachten van drugshandel en witwassen die banden zouden hebben met de levenslang gestrafte Ridouan Taghi. Het Parool schetst een portret van deze mannen, die succesvol waren in het zakenleven in de bovenwereld.

Utrechtsestraat

De broers Mohamed (48) en Brahem K. (46) uit Amsterdam-Osdorp, en drie medeverdachten hadden volgens justitie nauwe banden met Taghi. Mohamed K. had in de Utrechtsestraat een kledingzaak, en een islamitische slagerij bij het Waterlooplein. Op een bedrijventerrein in Amsterdam-Oost was het hoofdkwartier van zijn vele bedrijven.

Dubai

Verdachte Wilbert P. (47) uit Utrecht was eigenaar van muzieklabel El Chapo Productions, ook gevestigd in Dubai. Tot enkele jaren geleden waren rappers Boef, Lijpe en Ismo daar onder contract. Jamal Taghi, de oudste zoon van Ridouan, was volgens justitie aan El Chapo verbonden. Hij zit nu in Dubai in detentie. Nederland heeft om uitlevering gevraagd, maar daar is het nog niet van gekomen.

Diensten

Het bewijs in de zaak is gedestilleerd uit de honderden miljoenen berichten van door de politie gekraakte berichtendiensten Ennetcom, EncroChat en Sky ECC. Mohamed K. ging volgens de recherche schuil achter de alias ‘JLS’, een verwijzing naar zijn kledingzaak in de Utrechtsestraat. Ridouan Taghi zou met hem hebben gecommuniceerd onder het alias ‘Ice’. Justitie concludeert uit de berichten dat K. diensten verleende voor Taghi.

De broers K. worden ook verantwoordelijk gehouden voor drugstransporten naar Letland.

Paspoorten

Een adres van een bedrijf van Mohamed K. in Doorn komt overigens voor in de liquidatiezaak Eris. In het huis woonde ook een van hasjhandel verdachte man. In het Eris-proces zijn verdachten veroordeeld voor het beschieten van die woning.

K. komt ook voor in de zaak van de Haagse gemeenteambtenaar die valse paspoorten verstrekte aan criminelen, zoals Flor B. en Ridouan Taghi. Ook hij kreeg van haar een paspoort met een andere identiteit.

De vijf verdachten mogen de afloop van hun proces op vrije voeten afwachten.