‘Politie linkt oudste zoon Ridouan Taghi aan voormalige platenlabel Boef’

Faissal Taghi (22), de oudste zoon van Ridouan Taghi, is door de politie gelinkt aan een Amsterdams platenlabel dat nummers van populaire rappers als Lijpe en Boef uit heeft gebracht, zo blijkt uit onderzoek van Follow the Money en RTL Nieuws. Faissal Taghi is recent aangehouden in Dubai. Het is nog onduidelijk of hij vast blijft zitten en wordt uitgeleverd naar Nederland. Hij wordt hier onder meer verdacht van lidmaatschap van de criminele organisatie van zijn vader.

Witgewassen

Faissal Taghi is in juli aangehouden in Dubai. De recherche brengt hem volgens stukken die FTM en RTL hebben ingezien in verband met het Amsterdamse platenlabel El Chapo Productions. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat met dat label drugsgeld is witgewassen.

Aanwijzingen hiervoor zijn aan het licht gekomen door analyse van door de politie gekraakte chats van de versleutelde berichtendienst Ennetcom, die in 2016 door de politie werd gehackt.

Boef

El Chapo Productions, kennelijk vernoemd naar drugsbaas Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, bracht tot 2020 muziek uit van onder anderen rappers Boef, Lijpe en Ismo. In 2022 is het bedrijf uitgeschreven uit het register van de Kamer van Koophandel.

De eigenaar was een BV van de 48-jarige Mohamed K. uit Amsterdam-Osdorp. De politie ziet hem als een drugshandelaar, witwasser en zakenrelatie van de Taghi’s, aldus RTL en FTM.

Managers

Of Faissal Taghi ook verdacht wordt van witwassen via El Chapo Productions wordt niet duidelijk. Artiesten als de in Nederland onder jongeren heel populaire Boef zijn in ieder geval geen verdachte.

Op 18 april 2016 ontving Ridouan Taghi op een van zijn versleutelde encryptietelefoons dit bericht. ‘Ik, Faissal en jij zijn managers,’. Het was geschreven volgens de politie door een van de drie zoons van Ridouan.

Inmiddels zit Ridouan Taghi als de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo sinds december 2019 volledig geïsoleerd van de buitenwereld in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) vast. Tegen hem is levenslange celstraf geëist, de rechtbank doet volgend jaar uitspraak.

Putin

Het is opvallend dat in teksten van rappers van El Chapo geregeld de naam El Chapo valt, maar ook die van “Putin”. De recherche heeft geconcludeerd dat Putin een alias is van Faissal Taghi. In de clip van het nummer Lauw (zie onder) van Boef is de tekst “Putin” ook te zien.

‘Zoons en zwager van Taghi zijn betrokken bij het platenlabel El Chapo Productions’, schrijft de recherche in een proces-verbaal. El Chapo Productions werd een paar maanden na het verschijnen van de video ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op 7 april 2017 bracht El Chapo Productions het eerste eigen nummer uit met de titel: Wie praat die gaat. Het nummer is een samenwerking van de rappers Boef, Ismo en Lijpe.

Geweer

Lijpe is volgens de recherche bevriend met een verdachte uit het liquidatieproces Marengo: Zakaria A. Deze wordt verdacht van betrokkenheid bij verschillende liquidaties. A. verschijnt in een clip van Lijpe (op een ander label) met een automatisch geweer.