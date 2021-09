10.000 te weinig voor schieten met raketwerper

Connect on Linked in

Kroongetuige Tony de G. heeft tijdens het liquidatie-proces Eris dinsdag onder meer verteld over een aanslag op een woonhuis in Doorn in 2017. Daarbij waren naar zijn zeggen twee mensen van de Curaçaose jeugdbende No Limit Soldiers (NLS) betrokken. Zij hadden met een raketwerper moeten schieten.

(beeld uit archief)

Doorn

Nadat Tony de G. als verdachte was aangehouden op 13 oktober 2017, enkele maanden na de liquidatie van Jaïr Wessels, is hij kroongetuige geworden. Hij legde niet alleen verklaringen af over de moord op Wessels. Hij vertelde ook onder meer over het schieten met een raketwerper en een automatisch vuurwapen op een woning van een hasjhandelaar op de Gezichtslaan in Doorn. Op 28 juni 2017 was hij met iemand van de Curaçaose jeugdbende No Limit Soldiers (NLS) naar de Gezichtslaan in Doorn gereden. De NLS-er probeerde daar met een raketwerper op de woning te schieten maar het wapen weigerde. De dinsdag afwezige verdachte Delano R. was ook hier de opdrachtgever, aldus De G.. Dinsdag werd De G. hierover opnieuw ondervraagd.

Er waren twee leden van de NLS bij betrokken. De G.:

Eén van de twee wilde het niet doen omdat hij 10.000 euro te weinig vond. Hij wilde alleen liquidaties doen want dat verdiende meer. Toen was er een discussie want de ene wilde wel mee en toen moest ik mee. Ik was er al eerder geweest tijdens een voorverkenning. Toen we daar waren deed het wapen het niet. We dachten dat het huis leeg was maar er kwamen kinderen naar buiten.’

Curaçao

De G. zegt de voorverkenning samen met Delano R. te hebben gedaan. Hij zei verder tegen de rechtbank dat de man van No Limit Soldiers zeer boos werd dat het mislukt was. Die man zou al eerder op Curaçao met een raketwerper hebben geschoten. Het lid van NLS dat niet mee wilde doen met de beschieting omdat het te weinig geld opleverde was volgens Tony de G. een hooggeplaatst lid van NLS en een neef van de vrouw van medeverdachte Willem B. alias “Worcc”. Wie die twee NLS’ers precies waren is onbekend gebleven.

De G. zei ook te hebben gehoord dat de raketwerper in Doorn afkomstig was van een grote partij die was ingekocht door Ridouan Taghi. De G. zegt dat de hoofdverdachte in het Eris-proces, Delano “Keylow” R. hem dat had verteld. R. was volgens De G. ook de man die de schutter en hem aanstuurde bij de liquidatie van Wessels in Breukelen. (tekst gaat verder onder reclame)

Te ver

Eerder heeft De G. al verteld dat hij op 29 juni 2017 in de avond met medeverdachte Howard “Michel” K. en “Jack” S. opnieuw naar de Gezichtslaan in Doorn is gereden. Toen heeft K. daar met een automatisch vuurwapen op de woning gevuurd. Volgens De G. was K. ook de schutter bij de moord op Jaïr Wessels. Michel K. heeft dat overigens ontkend.

Tony de G. zei aan de rechtbank dat liquidaties hem te ver gingen. Na te hebben gefunctioneerd als chauffeur bij de moord op Wessels wilde hij stoppen. Over de beschieting in Doorn zei Tony de G. nog: ‘Er was wel druk maar ik heb er gewoon aan meegedaan en er verder niet over nagedacht.’

Met zo’n beschieting had De G. minder moeite, zei hij.

