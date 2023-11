OM: verdachten haalden in beslag genomen vrachtwagen met oplegger terug

Connect on Linked in

Een 39-jarige Tilburger die zijn criminele carrière begon in de wietteelt is volgens het Openbaar Ministerie de spin het web in een groot netwerk dat synthetische drugs produceerde. Tegen hem is woensdag bij de rechtbank Den Bosch negen jaar cel geëist.

Landelijk parket

Er staan in de zaak elf verdachten terecht. Ze hielden zich volgens het landelijk parket vooral bezig met de productie van MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen.

Voor de andere verdachten vroeg de officier van justitie straffen van meer dan 4,5 jaar cel en een werkstraf van 240 uur.

Verdachte locaties

Het onderzoek begon in januari 2020 met informatie dat de 39-jarige Tilburger veel op ‘verdachte locaties’ kwam: verschillende plekken waar drugs werden geproduceerd.

Het bewijs in de zaak bestaat vooral uit observaties door de recherche, de resultaten van dna-onderzoek en chats van EncroChat.

Ongeloofwaardig

In het onderzoek trof de politie in Bergharen een loods aan met een tabletteermachine en een emmer pillen. Dna van verdachten werd gevonden op sigarettenpeuken en de binnenkant van handschoenen.

De verdachten hebben gezwegen of ontkend, maar volgens het Openbaar Ministerie waren de ontkenningen ongeloofwaardige verhalen.

De chats van EncroChat, die de politie in de eerste helft van 2020 live kon meekijken, nemen volgens de officieren van justitie alle twijfel over de rol van de verdachten weg.

In en uit

In Waalwijk volgde de politie de Tilburger naar een loods waar hij en andere verdachten vaak kwamen. Ze liepen dan meestal met big shoppers en andere spullen in en uit, zo blijkt uit opgenomen camerabeelden.

Bij een doorzoeking van de loods in maart 2020 ontdekte de politie tabletteermachines, 750 gram MDMA en 1,5 kilo MDMA poeder. In de loods stonden ook twee elektromotoren gevuld met MDMA-pillen.

Peilbaken

De auto van de Tilburger had een peilbaken. Dat leidde het onderzoeksteam naar een loods in Uden. Bij een doorzoeking in maart 2020 trof de politie: 5.000 amfetaminepillen, 8000 kilo en 1600 liter chemicaliën, wiet, amfetamine-afval, peilbakens, aantekeningen over chemicaliën, mierenzuur en fosforzuur.

In een oplegger in de nabijheid van de loods bleek meer dan 16.000 liter aan drugs chemicaliën opgeslagen.

Brutaal

De verdachten waren zo brutaal om een in beslag genomen vrachtauto met oplegger weer weg te halen bij een bedrijf in Amsterdam waar de chemicaliën werden vernietigd. Daarmee onttrokken ze het voertuig aan het beslag.

Alles bij elkaar waren de chemische stoffen goed voor de productie van duizenden liters BMK (grondstof voor synthetische drugs) en een veelvoud daarvan aan kilo’s amfetamine pasta.

In juni 2020 waren er invallen en arrestaties, waarbij ook weer synthetische drugs en productiemiddelen werden gevonden.

De 49-jarige Tilburger was volgens justitie de onbetwiste leider van de criminele organisatie. Hij is zijn criminele carrière al lang geleden in de softdrugs begonnen.