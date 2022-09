OM verdenkt neef van Ridouan Taghi van medeplegen moord advocaat Wiersum

Connect on Linked in

Jaouad F. (28) is formeel verdacht van medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum, die op 2019 werd doodgeschoten vlakbij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert, zo bericht Het Parool. F. is de neef van Ridouan Taghi die zelf terechtstaat voor een serie liquidaties in het Marengo-proces. Op een zitting woensdag tegen een groep mannen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Wiersum vertelde de officier van justitie bewijs voor betrokkenheid van F. te zien in vele door de politie ontsleutelde pgp-berichten.

Weloverwogen

Volgens de officier van justitie rijst er het beeld op van een weloverwogen en gedegen voorbereiding. F. zou ook de aanslag hebben gestuurd die een groep mannen op 30 oktober 2019 pleegde in Utrecht. Een man werd naar de Hopakker gelokt en geslagen met onder meer hamers en een honkbalknuppel. Het slachtoffer overleefde. F. is de zoon van de oudste zus van Ridouan Taghi.

Jaouad F. is recent in Marokko veroordeeld voor drugshandel, maar tot een relatief lage straf van zes jaar. F. is Marokko niet veroordeeld voor de moord op de zoon van een rechter in Marrakech in 2017, waarvoor een broer van Ridouan Taghi wel een zware celstraf heeft gekregen.

Ten tijde van zijn arrestatie in november 2021 schreef De Telegraaf op basis van bronnen bij justitie en politie al dat F. werd gezocht voor moorden in Nederland. EenVandaag meldde recent dat F. wordt verdacht van meerdere moorden in Nederland Рook van die op Wiersum Рmaar niet naar Nederland zal komen. Een woordvoerder van het landelijk parket zei aan EenVandaag dat F. de Marokkaanse nationaliteit heeft en daarom niet zal worden uitgeleverd.

Anouar Taghi

Woensdag is er voor de rechtbank in Amsterdam een voorbereidende zitting tegen negen verdachten van betrokkenheid bij een criminele organisatie die de moord op Derk Wiersum pleegde. Hoofdverdachte in die zaak is een andere neef van Taghi, Anouar Taghi. Deze Taghi is eerder vervolgd voor onder meer heling van voertuigen en een zware mishandeling in Utrecht. Nu staat hij terecht voor het leveren van een Renault Mégane en een Volkswagen Transporter aan de uitvoerders van de aanslag op Wiersum. Die voertuigen zou Anouar Taghi hebben beheerd in een loods in Utrecht.