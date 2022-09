Neef Taghi in Marokko veroordeeld, maar niet voor de moordaanslag in Marrakech

Connect on Linked in

Een neef van Ridouan Taghi, Jaouad F. (28, ook wel “Bolle” genoemd) is recent in Marokko veroordeeld tot zes jaar cel voor deelname aan een criminele organisatie die in drugs handelde. Dat heeft het landelijk parket van het Openbaar Ministerie aan EenVandaag bevestigd. F. komt uit Breda, en hij is de zoon van een oudere zus van Taghi. De recherche ziet F. als een vertrouweling van Ridouan Taghi. De veroordeling in Marokko tot “slechts” zes jaar cel is pikant. F. is niet veroordeeld voor de mislukte aanslag in Marrakech in 2017 op een rivaal van Taghi, waarbij per vergissing de zoon van een rechter omkwam. Ook pikant is dat F. indertijd in Marokko ‘op verzoek’ van Nederland werd aangehouden maar dat Nederland nu niet meer om zijn uitlevering vraagt.

Door @Wim van de Pol

Jaouad F. werd begin oktober 2021 in Tétouan, Marokko aangehouden. Uitvoerders van de aanslag in Marrakech waren toen allang gearresteerd. Twee broers van Taghi werden eveneens in Marokko gearresteerd en kregen celstraffen opgelegd. De één kreeg twintig jaar cel voor betrokkenheid bij de aanslag in Marrakech, de andere vijftien jaar voor niet aan die aanslag gerelateerde feiten. In die zaken loopt nog hoger beroep.

De Telegraaf schreef op grond van bronnen binnen justitie over Jaouad F.: ‘zijn arrestatie wordt als enorme triomf gezien’. Ook opvallend was dat F. ‘op verzoek van politie en justitie in Nederland’ was aangehouden.

Er is in verschillende Nederlandse media geschreven dat ook Jaouad F. in Marokko zou worden vervolgd voor de aanslag in Marrakech omdat hij een aansturende rol in de organisatie van Taghi zou hebben. Maar nu blijkt dus dat F. daarvoor helemaal niet is veroordeeld.

Laag

Een straf van zes jaar cel voor een “zware crimineel” is in Marokko laag. Op lidmaatschap van een criminele organisatie die grootschalig in drugs handelde of liquidaties pleegde staan in dat land straffen van minimaal vijftien tot twintig jaar. Van de uitvoerders van de aanslag in Marrakech kregen er twee de doodstraf. Jaouad F. zal mogelijk ook in een veel lichter beveiligd gevangenisregime belanden dan personen die voor grootschalige drugshandel of liquidaties zijn veroordeeld.

Belangrijke verdachte

In Nederland ziet de recherche Jaouad F. in ieder geval wel als een belangrijke verdachte. Zijn arrestatie volgde enkele maanden na de moordaanslag op Peter R. de Vries in juli van 2021. Na de aanhouding in Marokko in de eerste week van oktober in 2021 werd duidelijk dat Jaouad F. ervan werd verdacht achter de moord op De Vries te zitten, en tevens achter de liquidaties van advocaat Derk Wiersma en van de broer van kroongetuige Nabil B..

Na de arrestatie van Youssef Taghi, die in hoedanigheid van advocaat zijn neef Ridouan in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught bezocht, bleek dat justitie Jaouad F. ervan verdenkt (mede) gewelddadige ontsnappingspogingen van Taghi te hebben beraamd.

‘Leidinggevende rol’

Recente stukken van de politie, waarover EenVandaag beschikt, bevestigen dat beeld. De recherche schrijft over de moord op Wiersum: ‘Uit metadata is het vermoeden ontstaan dat Jaouad F. een centrale rol heeft gespeeld. Hij onderhield het contact met zowel de organisatie die de voorverkenningen op het kantoor en de woning van Wiersum deed en de voertuigen leverde, als de uiteindelijke uitvoerders van de moord.’ Volgens de recherche had F. een ‘leidinggevende rol’ bij verschillende zware geweldsdelicten.

Deze zomer werd tijdens de behandeling van de zaak tegen de verdachten van de moord op De Vries duidelijk dat er in een onderzoek naar de mishandeling van een (ex)zwager van Ridouan Taghi door de politie berichtenverkeer is gevonden dat de politie toeschrijft aan Krystian M. en Jaouad F.. De Pool M. is verdacht van medeplegen van de moord op Peter de Vries. In die moordzaak is overigens sprake van een nog onbekende verdachte NN4229, die ‘aanstuurder’ of ’tussenpersoon’ is genoemd.

Diverse onderzoeken

Aan EenVandaag heeft een woordvoerder van het landelijk parket gezegd dat Jaouad F. op dit moment niet voor de rechter wordt vervolgd maar dat hij wel verdachte is ‘in diverse onderzoeken van het landelijk parket naar de criminele organisatie rond Ridouan Taghi’. Verzoek om uitlevering aan Marokko zal het Openbaar Ministerie (nu) niet doen ‘omdat hij Marokkaans staatsburger is en Marokko geen onderdanen uitlevert.’

Opvallend: want bronnen binnen justitie lieten in oktober 2021 aan De Telegraaf weten dat Jaouad F. ‘op verzoek’ van Nederland was aangehouden. Wat de reden van deze wijziging in het standpunt over Jaouad F. van Nederland is blijft gissen.

Anouar

Volgende week dient voor de rechtbank in Amsterdam een zaak tegen een groep nieuwe verdachten voor betrokkenheid bij de moord op Derk Wiersum. Hoofdverdachte in die zaak is een andere neef van Taghi, Anouar Taghi. Deze Taghi is eerder vervolgd voor onder meer heling van voertuigen en een zware mishandeling in Utrecht. Nu staat hij terecht voor het leveren van een Renault Mégane en een Volkswagen Transporter aan de uitvoerders van de aanslag op Wiersum. Die voertuigen zou Anouar Taghi hebben beheerd in een loods in Utrecht.

Ridouan Taghi staat terecht in het lopende Marengo-proces, samen met een serie medeverdachten. Taghi zou een criminele organisatie hebben geleid die zes liquidaties liet plegen, en drie pogingen deed en vier liquidaties zou hebben laten voorbereiden.

Het Openbaar Ministerie heeft geen bewijs naar buiten gebracht tegen Ridouan Taghi over opdracht geven voor de liquidaties van De Vries, Wiersum of Redouan B.. Hij wordt daarvoor op dit moment ook niet vervolgd.