OM verdenkt oud-wethouders van deelname aan criminele organisatie

Het Openbaar Ministerie verdenkt de Haagse voormalig wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van deelname aan een criminele organisatie, schending van het ambtsgeheim, corruptie en meineed. Volgens justitie zaten de wethouders in criminele organisaties met enkele vastgoed- en horecaondernemers. Ze worden waarschijnlijk in het najaar verhoord.

Invallen

De politie deed op 1 oktober 2019 invallen bij de wethouders, zowel in hun kantoor in het stadhuis van Den Haag als in hun woningen. Ze legden daarop hun functie neer. Het college van Den Haag viel over de zaak. Beide wethouders zaten namens Hart voor Den Haag/Groep de Mos in het college. Die is met acht zetels de grootste partij van Den Haag. Ook een partijraadslid is verdachte. Het OM verdenkt dat raadslid van meineed en deelname aan de criminele organisatie met de horecaondernemers.

Eind 2021

Het OM heeft de verdachten in het strafrechtelijk onderzoek vrijdag op de hoogte gebracht van de voorlopige aanklachten tegen hen. De verhoren zullen waarschijnlijk in september en oktober plaatsvinden. Naar aanleiding daarvan zal mogelijk nog verder onderzoek worden gedaan, waaronder het horen van getuigen. Een inhoudelijke behandeling van de zaak verwacht het OM op z’n vroegst eind 2021.

Vuurwapenbezit

Een van de wethouders wordt bovendien verdacht van het inhuren van een illegale klusjesman. De verdenkingen tegen drie vastgoedondernemers en twee horecaondernemers hangen nauw samen met de beschuldigingen tegen de politici. De ondernemers zouden betrokken zijn bij de schending van ambtsgeheimen door de wethouders en omkoping van de politici. Een van hen was in het bezit van een vuurwapen.

Onderzoek

In het onderzoek door de Rijksrecherche naar corruptie en omkoping komt een beeld naar voren van geldstortingen, betalingen voor het maken van een website, (promotie)filmpjes, een verkiezingscampagne en etentjes, het lekken van vertrouwelijke informatie, voorkeursbehandelingen, omkoping van kiezers en het verstrekken van vergunningen.

‘Karaktermoord’

In een reactie op de site van Hart voor Den Haag zegt Richard de Mos dat hij “met grote verbijstering kennis heeft genomen van de aanhoudende lastercampagne van het Openbaar Ministerie”. ‘Het OM maakt zich met nieuwe valse beschuldigingen, laster en leugens schuldig aan de verdere karaktermoord op een politieke partij en haar achterban.’