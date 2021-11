OM vervolgt rapper JayJay Santana voor grootschalige oplichting en witwassen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie vervolgt de 28-jarige rapper JayJay Santana (Joëll F.) voor witwassen en grootschalige oplichting van ruim 200 mensen via malafide verkoopsites. De Rotterdammer verkocht jassen, tassen en schoenen van absolute topmerken met kortingen van 70 procent. Maar na betaling door de ruim 200 slachtoffers leverde hij meestal niets.

De enkeling die wel spullen geleverd kreeg, ontdekte dat het tweedehands exemplaren waren en ook nog in een verkeerde maat. Het OM denkt dat Joëll F. met de oplichting zeker 120.000 euro heeft verdiend.

Twee medeverdachten

Rapper JayJay Santana werd in juni 2020 aangehouden bij zijn auto in de Provenierswijk in Rotterdam. Ook twee medeverdachten, een 25-jarige vrouw uit Schiedam en een 27-jarige man uit Hoogvliet, werden aangehouden bij invallen in twee woningen in die plaatsen. Dat gebeurde tijdens een lopend onderzoek naar grootschalige oplichting met bekende designerkleding. Meer dan 100 slachtoffers uit heel het land deden aangifte, nadat ze bestelde spullen niet geleverd kregen.

Frauduleuze webshops

Rechercheurs brachten onder meer de vele (buitenlandse) bankrekeningen en websites in kaart waarvan JayJay Santana gebruik maakte en die hij onder meer op naam liet zetten van de 25-jarige vrouw uit Schiedam. De 27-jarige man uit Hoogvliet wordt ervan verdacht te hebben geholpen bij het opzetten van de frauduleuze websites.

Geldezels

Tijdens de voorbereidende zitting voor de rechtbank in Rotterdam zei de officier van justitie maandag dat zij hoopt op een voorspoedige behandeling van de zaak. Dit vanwege de omvang van de fraude, het wederrechtelijk gekregen voordeel, het gebruik van twaalf frauduleuze webshops en het gebruik van geldezels nadat de verdachte zijn eigen bankrekeningen werden geblokkeerd.

Opgelicht?!

Ondanks het feit dat JayJay Santana de afgelopen jaren meerdere malen werd belicht in tv-programma Opgelicht?! bleef hij doorgaan met grootschalige oplichting. Volgens een onderzoeksleider van de Rotterdamse recherche waande de hoofdverdachte zich ‘onaantastbaar’ en zat hij ‘met de prijzen altijd net op het randje van geloofwaardigheid’.

Bij de huiszoekingen werden vorig jaar goederen, creditcards en contant geld in beslag genomen.

Mishandeling door ‘naamgenoot’

In december 2011 werd de Amsterdamse rapper JayJay (Jason L.) opgepakt voor de mishandeling van JayJay Santana, die toen nog alleen JayJay heette. De mishandeling vond plaats bij de clipshoot van rapper Keizer. Jason L. was kwaad omdat hij al rapte onder de naam JayJay. Jason L., alias DjagaDjaga van de voormalige straat- en rapcrew Green Gang uit Amsterdam-Zuidoost zit een celstraf van achttien jaar uit voor betrokkenheid bij een liquidatie.