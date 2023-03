OM verwacht binnenkort negende arrestatie in moordzaak De Vries

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie verwacht op korte termijn nog een verdachte aan te houden in de moordzaak op Peter R. de Vries. Dat meldt het OM vrijdag tijdens een nieuwe zitting over de zaak in de rechtbank in Amsterdam.

De arrestatie zou het totaal aantal verdachten dan op negen brengen. Welke rol de nieuwe verdachte zou hebben gespeeld, is nog onduidelijk. Er loop nog een onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord op Peter R. de Vries.

McDonald’s

Het OM bracht vrijdag tijdens een voorbereidende zitting ook meer informatie naar buiten over de in januari opgepakte Ludgardo S. De in Tilburg gearresteerde S. googelde in mei 2021 – voorafgaand aan de moordaanslag op De Vries – op termen als ‘RTL Boulevard Peter R. de Vries’, ‘Hoe laat begint Boulevard’ en ‘McDonald’s Amsterdam Leidsestraat’.

Verdachten Erickson O. en Gerower M. zaten volgens justitie rond de moordaanslag met een derde man in de McDonald’s en verlieten samen het fastfoodrestaurant om met hun smartphones filmpjes te maken van de zwaargewonde De Vries, die net was neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Volgens het OM was die derde man in de McDonald’s Ludgardo S.

Zoektermen

Begin deze maand kwam al naar buiten dat S. voorafgaand aan de moordaanslag op internet zocht naar termen als ‘Peter R. de Vries beveiliging’, ‘John van den Heuvel’ en ‘Wat speelt er tussen Peter R. de Vries en kroongetuige Nabil B.’ Van den Heuvel en zijn beveiligingsteam waren niet op de hoogte van deze informatie.

Op 13 juni is er weer een nieuwe zitting in de zaak.