‘Verdachte moordaanslag googelde op De Vries en Van den Heuvel’

Een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries heeft voorafgaand aan de moordaanslag gegoogeld op termen als ‘Peter R. de Vries beveiliging’, ‘kroongetuige Nabil B.’ en ‘John van den Heuvel’. Dat schrijft NU.nl op basis van dossierstukken. Het gaat om Ludgardo S. (34). Hij was volgens de recherche in mei 2021 op internet aan het zoeken op termen als ‘Leidseplein Amsterdam’. In juli 2021 werd De Vries daar in de buurt doodgeschoten toen hij van de studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein naar zijn auto liep.

Gefilmd

S. werd begin 2023 aangehouden in zijn woonplaats Tilburg. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij de opdracht heeft gegeven om De Vries te filmen nadat de misdaadjournalist was neergeschoten. Ook zou hij vooraf verkenningen hebben uitgevoerd rond de plaats delict.

Verdachten Erickson O. en Gerower M. hebben volgens justitie de zwaargewonde De Vries gefilmd. Het filmpje van M. zou via sociale media zijn gedeeld. Er is een afgeluisterd gesprek van O. die daarin zegt dat hij de opdracht voor het filmen van ene “John” heeft gekregen, daarmee zou S. zijn bedoeld, denkt de politie omdat dit een bijnaam van hem is.

Van den Heuvel

Op 1 juli 2021 gaf S. als zoekopdracht: ‘Wat speelt er tussen Peter R. de Vries en kroongetuige Nabil B.’ en ‘Peter R. de Vries beveiliging’. Een dag voor de aanslag zocht hij op: ‘Hoe laat begint Boulevard’ en ‘broer Nabil B. geliquideerd’. Op 6 juli – de dag van de aanslag – zocht hij opnieuw op ‘De Vries’, naar vuurwapens en op de naam van Van den Heuvel, aldus NU.nl.

Niet op de hoogte

John van den Heuvel was zelf niet op de hoogte van deze informatie. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zei aan NU.nl: ‘Het team dat onderzoek doet naar de aanslag op De Vries heeft de informatie wel gedeeld met team van politie dat zich bezighoudt met de dreiging rond John van de Heuvel’.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde deze week dat er binnen de beveiliging van personen onvoldoende uitwisseling van informatie is.