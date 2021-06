OM: voor 100 miljoen beslag in witwaszaak

Print This Post

Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend dat er op 16 juni door de FIOD en het functioneel parket voor ruim 100 miljoen euro beslag is gelegd op onroerend goed en waardevolle voorwerpen in een onderzoek naar witwassen in de online goksector. Vijf mannen en een vrouw zijn verdacht van overtreding van de Wet op de kansspelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Ze zouden voor 250 miljoen euro hebben witgewassen, denkt het parket.

Boten

In Nederland zijn twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. In het buitenland waren er doorzoekingen in België, Luxemburg, Zweden, Malta, Curacao, Oostenrijk en Zwitserland. De mannelijke verdachten zijn 66, 56, 52, 51 en 51 jaar en een vrouw 45 jaar. Naast onroerend goed zijn er onder andere kunst, bankrekeningen, sieraden, auto’s, boten en beleggingen in beslag genomen.

Online casino

De verdachten boden vermoedelijk online casino kansspelen aan op de Nederlandse markt. De wetgeving in Nederland staat niet toe om online kansspelen in Nederland aan te bieden. Er wordt namelijk in Nederland tot op dit moment geen vergunning verleend voor het online aanbieden van kansspelen op de Nederlandse markt. Daardoor werd volgens het OM een uitvlucht gezocht naar een buitenlandse structuur, waarmee de verdachten probeerden buiten het gezichtsveld van de Nederlandse overheid te blijven.

Teeven

Er loopt op dit moment nog een oude, vergelijkbare, zaak in hoger beroep. Die verdachten kregen een gedoogstatus van toenmalig staatssecretaris Fred Teeven, waarbij ze zich aan regels hielden, maar werden door het Openbaar Ministerie toch vervolgd. Na aanvankelijk te zijn verdacht van witwassen van crimineel geld volgde een veroordeling voor fraude. Later dit jaar wordt Teeven in deze zaak als getuige door het hof gehoord.