Teeven moet hof uitleg geven over zijn gokbeleid

Oud-staatssecretaris van Justitie Fred Teeven moet binnenkort getuigen op een openbare zitting van het Bossche gerechtshof over de vraag hoe het kon dat het ene online gokbedrijf wel, en het andere niet, strafrechtelijk is vervolgd. In hoger beroep staan Stijn Flapper en de broers Michel en Maurice Gregoire en medeverdachten terecht voor fraude. Jules van Wijk, advocaat van Flapper, stelt dat volgens het beleid van Teeven de onlinecasino’s van de drie hoofdverdachten hadden moeten worden gedoogd.

Voorwaarden

Vooruitlopend op een wetswijziging om online gokken in Nederland mogelijk te maken was onder Teeven tien jaar geleden een lijst gemaakt van bedrijven die zolang zouden worden gedoogd, als ze zich maar zouden houden aan bepaalde voorwaarden, zoals het afzien van reclame maken in Nederland. De bedrijven van Flapper c.s. deden dat netjes en ze ontvingen zelfs goedkeurende brieven hierover van de Kansspelautoriteit.

Toch startte het Openbaar Ministerie een strafzaak tegen de verdachten. De FIOD deed in 2013 grootscheepse invallen en nam villa’s en onder meer dure auto’s in beslag. De bedrijven hadden inderdaad tientallen miljoenen euro’s verdiend met online gokken. De Kansspelautoriteit had echter geen sancties tegen hen genomen. Het OM zag evenwel reden voor een strafzaak.

In de slepende rechtszaak is de verdenking van witwassen inmiddels weggevallen. De hoofdverdachten kregen van de rechtbank twee jaar cel en een boete omdat ze met ‘ondoorzichtige’ bedrijvenstructuren zouden hebben willen verhullen waar hun winsten heen gingen.

Gedooglijst

Advocaat Jules van Wijk wierp al in eerste aanleg de vraag op welke afspraken toenmalig staatssecretaris Teeven achter de schermen heeft gemaakt met gokbedrijven. Fred Teeven hoefde van de rechtbank niet te verklaren hoe zijn gedoogbeleid in elkaar zat, maar nu in hoger beroep dus wel.

Advocaat Van Wijk zal van Teeven ook de bevestiging willen horen dat de bedrijven van de verdachten inderdaad op zijn gedooglijst stonden. En hij zal hem de vraag willen voorleggen hoe het zou kunnen dat het Openbaar Ministerie hen, als enige op de gedooglijst, heeft vervolgd.

Een verzoek van de advocaten Van Wijk en Jan-Hein Kuijpers om rechercheurs van de criminele inlichtingendienst van de politie te horen wees het hof af. De advocaten vermoeden dat het OM de drie is gaan vervolgen omdat men dacht dat de drie verdachten betrokken waren bij witwassen van drugsgeld. Toen dat niet zo bleek te zijn zou volgens hen de vervolging voor fraude en witwassen ten onrechte toch zijn doorgezet.

