OM: ‘We doen maar incidenteel onderzoek naar opdrachtgevers achter explosies’

Connect on Linked in

Inbeslagnames van cocaïne in de havens van Rotterdam en Antwerpen leiden tot afrekeningen onder drugscriminelen, in de vorm van explosies. De pakkans voor de jonge daders is groot. Maar onderzoek naar de opdrachtgevers hiervan kan maar ‘incidenteel’ worden gedaan. Dat stelt de hoofdofficier van Justitie in Rotterdam in het magazine van het Openbaar Ministerie.

Aanslagen

In het magazine Opportuun van het OM staat een interview over het toegenomen aantal explosies in de grote steden, waarin onder meer Hugo Hillenaar aan het woord komt, de hoofdofficier van het parket van justitie in Rotterdam.

Daarin wordt geschreven dat het aantal explosies in de eerste helft van het jaar hoger was, dan in heel 2022. In Amsterdam ging het al om 83 aanslagen, in Rotterdam om 89. Het OM meldt dat in Rotterdam meer dan de helft van de daders onder de 23 is.

Klusje

‘Vijfhonderd of achthonderd euro vangen ze, om even zo’n klusje te klaren’, zegt Hillenaar in het interview. Dan krijgt zo’n jongen twee cobra’s mee, een fles terpentine en een rol duct tape – en doe je best… Stel dat het explosief ontploft waar hij bij is. Echt, dan heb je geen idee van de impact ervan.

Rode draad

Drugscriminaliteit is volgens de hoofdofficier vaak een rode draad, hoewel het ook om verstoorde relaties gaat en copy cat-gedrag. Doorgaans gaat het om conflicten tussen criminele groepen, blijkt uit de criminele inlichtingen van de politie, bijvoorbeeld over een partij cocaïne die geript is, maar ook om inbeslagnames. Hillenaar: ‘We weten dat een kilo cocaïne die hier in de Rotterdamse haven aankomt, de criminele organisatie zo’n achtduizend euro heeft gekost. Als je dan samen met Antwerpen 150 duizend kilo in beslag neemt, reken dan maar uit wat de financiële strop is voor die organisaties. Mensen hebben geïnvesteerd in die kilo’s. Dan moeten rekeningen worden vereffend, met dit soort geweld als drukmiddel.’

‘Dan moeten rekeningen worden vereffend, met dit soort geweld als drukmiddel’

Tussenlaag

Hillenaar vertelt ook dat men maar sporadisch onderzoek kan doen naar de opdrachtgevers. ‘We komen af en toe ook bij de tussenlaag, onder meer door opsporingsmethodes op internet. Maar rechercheren naar de echte opdrachtgevers, dat doen we incidenteel. Het zijn vaak complexe, langdurige onderzoeken die enorme capaciteit vragen.’

Hillenaar stelt dat de explosies het OM wel mogelijkheden tot onderzoek bieden: ‘Elke explosie is ook een kans. Als er geen explosie was gelegd, hadden wij niet geweten wat er loos was. Nu krijgen we een soort cue: iemand wordt ontmaskerd… Dan moet je in actie komen.’