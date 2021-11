OM wil 10 jaar cel voor Vlaardinger voor cocaïnerecord

Connect on Linked in

Tegen de 29-jarige Vlaardinger Atif S. heeft het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Rotterdam donderdag tien jaar cel geëist voor grootschalige smokkel van cocaïne. S. is de enige verdachte die terechtstaat voor de grootste drugssmokkel die ooit in Europa is betrapt: 23.000 kilo cocaïne, met een slordige waarde van een paar miljard euro. Zijn naam kwam naar boven in het onderzoek naar een vangst in Hamburg van ruim 16.000 kilo cocaïne en in het onderzoek naar een vracht die vanuit Panama onderweg was naar Antwerpen: 7.000 kilo cocaïne.

(beeld uit het archief)

Valse documentatie

Volgens justitie had S. valse documentatie gemaakt waarmee hij de containers bij de containerbedrijven in de havens kon laten ophalen. Hij heeft daarvoor betalingen gedaan en er is op een laptop bewijs daarvoor gevonden, aldus justitie. Ook kreeg hij 50.000 euro op zijn rekening gestort. Daarmee heeft hij onder meer de afhandeling van een container in Hamburg betaald. Atif S. heeft zich steeds beroepen op zijn zwijgrecht. Maar de officier van justitie vindt dat het geen toeval kan zijn dat hij twee keer in één week kennelijk betrokken was bij een gigantische partij cocaïne. Aan de andere kant denkt justitie niet dat S. de eigenaar was van de cocaïne. De eigenaar of eigenaren zijn, net als de eventuele kopers, onbekend gebleven.

Nooit verscholen

Advocaat Haroon Raza zei volgens het Algemeen Dagblad dat S. helemaal niets van de coke afwist. Raza: ‘Hij heeft zich nooit verscholen. Zelfs niet toen bleek dat in de containers in Hamburg een enorme hoeveelheid cocaïne zat. Ieder ander die ervan afwist, was dan weg geweest.’

Verder wees de advocaat erop dat er niets van waarde bij Atif S. gevonden is, geen luxe auto’s en ook bijvoorbeeld geen luxe horloges.

Raza bepleitte vrijspraak.