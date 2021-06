OM wil 3 jaar cel voor dubbele moordpoging in Zwolle

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 3 jaar cel geëist tegen de 25-jarige Julian M.. Hij zou betrokken zijn geweest bij een poging twee Turkse broers om het leven te brengen. De slachtoffers raakten zwaargewond bij de aanslag. De schietpartij wordt gezien als het begin van een onderwereldoorlog in Zwolle.

De aanslag op de Turkse broers vond plaats op 9 april 2016. Ze reden die nacht op de Wijhesedijk in Zwolle toen hun auto met grote snelheid werd gepasseerd. Uit de passerende auto werden verschillende schoten gelost. Een getuige vertelde aan de politie dat de broers Idris en Abas M. op de twee Turkse slachtoffers zouden hebben geschoten. (Onlangs eiste justitie 13 en 19 jaar cel tegen de beide broers voor verschillende misdrijven.)

“De Surinamer”

Dezelfde getuige verklaarde dat Julian M., die volgens RTVOost ook bekend staat als “De Surinamer”, de auto bestuurde vanwaaruit de aanslag op de twee Turkse broers werd gepleegd. Andere getuigen hebben dat bevestigd. Ander bewijs ziet het OM onder andere in andere getuigenverklaringen waarin sprake is van een BMW waaruit zou zijn geschoten – Julian M. reed in de tijd van de aanslag in zo’n soort auto. Daarnaast vond de politie onder de Mercedes van de slachtoffers een peilbaken, dat aanstraalde naar een telefoon die verbonden was met een zendmast in de buurt van M’s huis.

‘Opgewarmde prak’

De advocaat van Julian M., die zelf altijd ontkend heeft betrokken te zijn geweest bij de schietpartij, vindt het door het OM aangedragen bewijs ronduit zwak, aldus RTVOost. Volgens de raadsman werd er in het milieu flink rond gekletst. Over de getuigenverklaringen zei de advocaat: ‘Die verhalen zijn herkauwd en bij de politie uitgespuugd. Het is opgewarmde prak, die getuige is onbetrouwbaar.’

Het feit dat de telefoon die gekoppeld was aan het peilbaken, aanstraalde op een telefoonmast bij Julian M. in de buurt beschouwt de advocaat van de verdachte als geen bewijs. ‘Er wonen duizenden mensen in Zwolle-Zuid die dezelfde mast aanstralen.’ De raadsman vroeg vrijspraak.