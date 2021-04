Justitie eist 13 en 19 jaar cel tegen kopstukken Zwolse onderwereld

Print This Post

Justitie heeft woensdag dertien en negentien jaar cel geëist tegen de Afghaanse broers Idris (27) en Abas M. (26). De twee worden gezien als kopstukken in de Zwolse onderwereld. Volgens het OM heeft ‘jarenlange rivaliteit in de drugsscene in Zwolle tot excessief geweld geleid’.

(Beeld: Opsporing Verzocht)

Deze strafzaak vormt de opmaat van een reeks zittingen waarin in totaal acht verdachten terechtstaan voor drugshandel en geweldsincidenten tussen twee groepen concurrerende drugsdealers.

5000 euro

In 2019 benaderen de twee broers Merdan “De Lange” I. om een concurrent in de drugshandel (Emin Y.) uit te schakelen. Hij krijgt een wapen en de toezegging dat de liquidatie hem 5000 euro oplevert. De beoogde schutter weigert echter omdat hij het beoogde slachtoffer goed kent. Deze handelingen zijn aan de Afghaanse broers ten laste gelegd als voorbereidingshandelingen voor moord.

Liquidatiepoging

Uiteindelijk neemt een van de broers zelf actie. Volgens het OM schoot Abas M. op 26 oktober 2019 vanuit een rijdende auto met een automatisch wapen in de Zwolse wijk Holtenbroek op zijn Turkse rivaal Emin Y. Die zit dan in de auto met een andere man en raakt gewond aan zijn arm. Beiden komen met de schrik vrij. Jaemy P., een voormalig handlanger van Abas, staat in juni terecht als medeverdachte van de schietpartij. Hij zou niet hebben geschoten, maar wel een peilbaken onder de auto van Emin Y. hebben geplaatst.

De auto waarin Abas en Jaemy zitten wordt daarna uitgebrand teruggevonden. Hoewel Idris niet bij het daadwerkelijke schieten betrokken is, ziet het OM hem wel als medepleger van deze poging liquidatie, mede gelet op de voorbereidingshandelingen.

Bovengenoemde geweldsincidenten vonden plaats binnen de context van de drugshandel waar de twee broers zich volgens het OM mee bezighielden. Voor Abas betreft dit de periode vanaf 2018 tot zijn aanhouding in oktober 2019, voor Idris vanaf 2018 tot zijn arrestatie in februari 2020. (tekst loopt door na de advertenties).

Sadistische ontvoering

Daarnaast dicht het OM de broers een belangrijke rol toe bij een gewelddadige beroving en ontvoering van Irakees R. op 6 juni 2019. Het slachtoffer, een voormalig hulpje van de broers, werd hierbij in een woning bedreigd en mishandeld. Hij zou op een stoel zijn vastgebonden en urenlang bedreigd zijn, terwijl hij ondertussen met een mes werd geprikt. Vervolgens moest hij zich uitkleden en douchen, terwijl de camera draaide. Daarna namen ze hem mee naar een bos en deelden de broers hem mee dat ‘het graf al gegraven is’. Hij kreeg een pistool tegen zijn hoofd en moest 30.000 euro betalen.

Idris en Abas zouden de lugubere kidnap hebben uitgevoerd samen met Louis “Lowie” van den R. Zijn zus Fabienne van den R., alias “Het Meisje” is de vermeende rechterhand binnen de organisatie. Op haar telefoon stonden beelden van een bebloed gezicht van het slachtoffer. Beiden staan hiervoor in mei terecht.

Volgens de officier van justitie is dertien en negentien jaar cel voor de twee Afghaanse broers passend. ‘Een langdurige gevangenisstraf dient meerdere doelen; vergelding, afschrikking én het voorkomen van nieuw geweld door de verdachten, voor wie een mensenleven niets waard lijkt te zijn. Als referentiepunt is gekeken naar opgelegde straffen voor (pogingen) liquidatie binnen het criminele circuit.’