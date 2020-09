OM wil bijna zeven ton afpakken van leider ‘drugsfamilie’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Het Openbaar Ministerie wil 682.000 euro ontnemen van Mohamed G. (36) omdat hij dit verdiend zou hebben met de handel in cocaïne en wiet, aldus het Algemeen Dagblad. Een zonnestudio aan de Damstraat in de Utrechtse wijk Lombok was volgens het OM een dekmantel waar geld werd witgewassen.

270.000 euro

Mohamed G. werd in 2017 samen met zijn drie broers en ouders aangehouden. Bij een inval in de woning van de ouders werd ruim 270.000 euro aan contant geld gevonden.

De vier broers kregen tussen de drie en vier jaar cel en vader en moeder allebei een celstraf van een jaar. De rechtbank vond dat er sprake was van een criminele organisatie die zich naast de cocaïnehandel ook aan wietteelt en -handel schuldig had gemaakt. Voornaamste bewijs waren maandenlang afgeluisterde gesprekken tussen de familieleden.

Hoger beroep

Mohamed G. (36) is als enige familielid tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Vorige maand oordeelde het gerechtshof dat niet kon worden bewezen dat de Utrechter zich als de leider van een criminele organisatie bezighield met internationale cocaïnehandel. G. kreeg dit keer anderhalf jaar voor wiethandel en grootschalig witwassen van geld. Hij is inmiddels weer op vrije voeten.

Nu ligt er een ontnemingsvordering op tafel. Volgens de officier van justitie heeft de Utrechter 682.000 euro verdiend met het witwassen van geld en de wiet. Zijn advocaat vindt dat bedrag veel te hoog en wijst op de uitspraak van het gerechtshof. De uitspraak volgt naar verwachting pas begin volgend jaar.