‘OM wil Rico de Chileen vervolgen voor poging moord op Amsterdamse crimineel’

Chili

In juni werd bekend dat justitie Rico R. (51) langer in de cel wil houden, nu zijn celstraf voor leiding geven aan een criminele organisatie bijna is voltooid. R. is in 2021 veroordeeld tot elf jaar cel als leider van een criminele organisatie, die liquidaties liet uitvoeren, in cocaïne handelde en witwaste. Volgens het Openbaar Ministerie deed hij dat samen met Ridouan Taghi, die in hoger beroep is gegaan tegen een levenslange veroordeling voor een serie onderwereldmoorden. R. werd in 2017 in Chili aangehouden nadat hij daarvoor langere tijd in Dubai had verbleven.