13 september 2025
‘OM wil Rico de Chileen vervolgen voor poging moord op Amsterdamse crimineel’
Het Openbaar Ministerie wil Rico “de Chileen” R. en Khalid J. vervolgen voor het voorbereiden van de liquidaties van de Amsterdamse crimineel Anass El Ajjoudi “Boeloeloe” (29) en van Karim B., alias “Taxi”, de oudere broer van de in 2014 geliquideerde cocaïnehandelaar Samir “Scarface” B. Dat heeft de advocaat van Rico V. aan het Algemeen Dagblad bevestigd. “Boeloeloe” is in 2018 in Amsterdam geliquideerd.