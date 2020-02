‘OM zegt strafeis van 12 jaar toe aan kroongetuige’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft kroongetuige Tony de G. (35) toegezegd de strafeis voor zijn betrokkenheid bij liquidaties te halveren. Het Algemeen Dagblad schrijft dat dit volgens het Openbaar Ministerie neerkomt op een eis van 12 jaar cel, voor meerdere moorden.

Wessels

De oud-president van de afdeling Spijkenisse van motorclub Caloh Wagoh heeft bekend onder meer betrokken geweest te zijn bij de moord op Jaïr Wessels in Breukelen in 2017, en nog drie andere moorden. Van de moorden heeft hij in verklaringen uitvoerders en opdrachtgevers aangewezen in ruil voor bescherming en een lagere strafeis. De toezegging van de lage strafeis blijkt uit de overeenkomst tussen de crimineel en het OM, zo hebben bronnen aan het Algemeen Dagblad gezegd.

Het OM stelt dat het onder normale omstandigheden 24 jaar celstraf zou eisen tegen de kroongetuige. De overeenkomst over de strafeis en de verklaringen zal aan het strafdossier worden toegevoegd. De rechtbank zal bepalen wat de definitieve straf wordt die de kroongetuige zal worden opgelegd. De deal over bescherming en veiligheid en zijn leven als hij zijn straf heeft uitgezeten blijft geheim.

Opvallend

De stelling van het Openbaar Ministerie dat het normaal 24 jaar zou eisen voor betrokkenheid bij vier moorden is opvallend. Naast de moord op Wessels zou De G. betrokken zijn geweest bij de moord op Farid Souhali en hebben bekend betrokken te zijn geweest bij een criminele organisatie die als oogmerk had moorden te plegen. Hij zegt ook betrokken te zijn geweest bij voorbereidingshandelingen voor moorden. Voor dergelijke feiten is door Openbaar Ministerie in andere zaken levenslange straf geëist.

Gefilmd

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de in december opgepakte crimineel Ridouan Taghi en een Amsterdammer opdrachtgevers zijn geweest voor de moorden waar Caloh Wagoh mee bezig was.

Behalve de belastende verklaringen van de kroongetuige zijn er gekraakte pgp-berichten en gefilmde en gefotografeerde pgp-berichten bij het bewijs gevoegd. Delano “Keylow” R., de Caloh Wagoh-president heeft chatgesprekken die hij voerde met zijn pgp-telefoon opgeslagen op comnputers en harde schijven.

De inhoudelijke behandeling van de zaak zal naar verwachting pas in 2021 plaatsvinden.

