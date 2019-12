Justitie: vele miljoenen berichten op harde schijven van “Keylow”

Connect on Linked in

Op de harde schijven en computers die de recherche heeft gevonden in woningen van Caloh Wagon-verdachte Delano “Keylow” R. staan ongeveer 20 miljoen chatberichten en foto’s, en andere documenten. Daar is ook bewijs over moordzaken bij. Slechts een klein deel is nu onderzocht. Het onderzoek naar die gegevensdragers naar deze ‘goudmijn’ – aldus justitie – zal nog zeker een half jaar duren.

Door Wim van de Pol

In de beveiligde zittingszaal op Schiphol is donderdag een voorbereidende zitting in de zaak van een serie liquidaties en voorbereidingen, onder meer die op Jaïr Wessels, Farid Souhali en Zeki Yumusak en van de beschieting (en een poging) van een pand in Doorn. Er zijn nu elf verdachten in de zaak.

Waarschuwen

Volgens het Openbaar Ministerie levert het onderzoek naar de gegevensdragers van Delano R. nog voortdurend nieuwe informatie op. Soms is dat bewijs in de zaken in het proces, soms gaat het om foto’s van personen of auto’s van mogelijke slachtoffers. Een foto van Jaïr Wessels, foto’s van auto’s. OM wil mensen waarschuwen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden. Het Openbaar Ministerie wil die mensen waarschuwen. Er is volgens justitie ook bewijs in gevonden over de moord Justin Jap Tjong. In die zaak werd op 9 december een verdachte opgepakt.

Er zijn bijna 10 miljoen chatberichten te lezen, een kleine 10 miljoen foto’s en video’s en 100.000 e-mails.

Duim

De vele foto’s op de harde schijven zijn interessant voor het Openbaar Ministerie omdat de verdachte R. mogelijk van vele als geheim bedoelde (gecodeerde) pgp-berichten foto’s (van het scherm) heeft gemaakt. Berichten over uit te voeren en uitgevoerde moorden zijn dus te lezen op die foto’s. In recent onderzoek van een deskundige is volgens de officier van justitie gebleken dat de bewuste duim die op die beelden staat van Keylow R. zou zijn.

Wat de reden is dat R. al dat bewijsmateriaal in de woningen waar hij verbleef heeft bewaard is onduidelijk. Hij heeft verklaard dat hij informatie verzamelde om documentaires te maken. In het dossier zijn overigens wel aanwijzingen dat R. zich bezig hield met muziek en videoproductie. (tekst gaat door onder reclame)

The Wizard

De recherche heeft een aantal nick-names van de deelnemers aan de pgp-gesprekken in de woorden van de officier van justitie ‘veredeld’ tot de identiteit van bepaalde personen. Dat is onder meer aan de hand van de deels gekraakte pgp-telefoon en de verklaringen van de kroongetuige Tony de G. (33).

De theorie die het Openbaar Ministerie afleidt uit die foto’s van pgp-berichten is dat er moordopdrachten vanuit de verdachten Jermaine B. (36) als “The Wizard” en Feno D. als “B.I.G.” (34) naar “C-Murder” (Delano R.) zijn verstuurd. Er wordt gesproken over ‘yzers’ (wapens), ‘heads’ (schutters) en de identiteit van beoogde slachtoffers. C-Murder stuurt leden van zijn MC Caloh Wagoh aan om doelwitten te observeren.

Kroongetuige Tony de G. was ook lid van die MC. De politie combineert de informatie van de chatberichten met zijn verklaringen die de chats zouden aanvullen en ondersteunen.

“Boris”

De politie identificeert Jermaine B. op basis van de uitlatingen die B. doet in de pgp-chats. Zo zegt hij van Surinaamse afkomst te zijn. Hij noemt namen van vertakkingen die familie zouden zijn en de bijnaam waaronder hij in Amsterdam-West bekend zou zijn: Boris. Jermaine B. is aan het eind van de zomer in Spanje aangehouden.

Advocaat Inez Weski van B. noemt die identificatie ‘twijfelachtig’ en vindt dat niet kan worden geconcludeerd dat haar client B. The Wizard is. Daarnaast stelt ze dat ze moorden die in het gesprek van Wizard vallen niet zijn uitgevoerd. Ook wijst ze erop dat haar client niet wordt beschuldigd in verklaringen van (kroon)getuigen. Ze vindt dat de voorlopige hechtenis van B. moet worden opgeheven.

“Sir”

Opvallend is dat in de berichten vaak het woord “Sir” valt. Volgens het Openbaar Ministerie is dat één van de nicks die Ridouan Taghi gebruikt. Ook worden volgens justitie door The Wizard en B.I.G. berichten doorgestuurd die kennelijk van Sir afkomstig zijn. Een aantal van de moordopdrachten zijn volgens justitie van Taghi afkomstig, zoals die op Jaïr Wessels.

Kroongetuige

Het Openbaar Ministerie zegt ook nog vele maanden nodig te hebben om de verklaringen van kroongetuige Tony de G. te verifiëren. Door onderzoeks- en veiligheidsbelangen kunnen de verklaringen van de kroongetuige nog niet in zijn geheel aan de rechtbank worden gegeven. Ook de inhoud van de overeenkomst wil het Openbaar Ministerie nog niet delen. En verhoren kroongetuige is voorlopig door dit alles nog niet mogelijk, vindt de officier van justitie.

Greg R.

Onderwereldveteraan Greg R. (71) staat ook terecht in de zaak. Hij is een bekende van Delano R. en staat ook met hem op foto’s. Justitie ziet hem als ‘consigliere’ van Calo Wagoh.

Opvallend is dat in de pgp-gesprekken die bij Keylow R. zijn gevonden R. niet voorkomt, aldus zijn advocaat Christian Flokstra. R. komt wel voor in de verklaringen van de kroongetuige. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij de moord op Zeki Yumusak.

