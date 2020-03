Ondergronds bankier opgepakt voor witwassen miljoenen euro’s

Connect on Linked in

In een onderzoek van de politie en de FIOD is dinsdag een 55-jarige man uit Abcoude opgepakt die wordt verdacht als ondergronds bankier voor criminelen vele miljoenen te hebben witgewassen. Er is beslag gelegd op administratie, drie auto’s en sieraden die in een kluis lagen.

Geldkoeriers

Het strafrechtelijk onderzoek startte na informatie over het ophalen en transporteren van grote sommen contant geld door de verdachte, meldt de FIOD woensdag. De man zou gebruikmaken van verschillende geldkoeriers en het geld zou afkomstig zijn uit criminele activiteiten. Een van de geldkoeriers (een 44-jarige Amsterdammer) is op 26 februari aangehouden. Zijn auto was speciaal geprepareerd om geld te verbergen.