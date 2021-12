‘Ondernemers zijn beveiligde rechtbankbunker zat’

Print This Post

Het grote aantal streng beveiligde zittingen in de rechtbankbunker in Amsterdam-Osdorp levert problemen op voor ondernemers in de buurt. AT5 sprak met een aantal van hen. Volgens de ondernemers zorgt het vervoer van de verdachten voor verkeersonveilige situaties.

Bovendien zou de regelmatige aanwezigheid van vele zwaarbewapende agenten klanten afschrikken. Kledingimporteur Marc van Hilst spreekt over de omgeving van de Bunker tijdens zittingen als een oorlogsgebied.

Een ander bedrijf zegt dat klanten soms het idee hebben dat het niet veilig is of het dat bedrijf zelf door de politie wordt geblokkeerd. Anderen klagen over het stilleggen van het verkeer.

Er worden op een aantal nieuwe locaties nieuwe beveiligde rechtszalen gepland. De Bunker zal nog minstens een jaar in gebruik blijven.