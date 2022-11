‘Onderzoek misbruik in vrouwengevangenis Nieuwersluis breidt zich uit’

Connect on Linked in

Het al langer lopende onderzoek naar seksueel misbruik van gedetineerden in de vrouwengevangenis van Nieuwersluis is aan het uitbreiden, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Er loopt nu nieuw onderzoek naar de handelwijze van medewerkers van de penitentiaire inrichting. In mei van dit jaar werd bekend dat een bewaarder wordt verdacht van seksueel misbruik van drie vrouwen. Een Amsterdammer werd aangehouden. Nu is nieuwe informatie binnengekomen over niet-integer gedrag in de gevangenis door medewerkers. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor de Inspectie Justitie en Veiligheid.

‘Verbreding’

De verdachte Amsterdammer is na een voorarrest van enkele weken op vrije voeten gesteld, in afwachting van het vonnis in een strafzaak tegen hem.

Volgens het Algemeen Dagblad spreekt de Inspectie nu van ‘verbreding’ van het lopende onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwelijke gedetineerden. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt wat er intern bij de gevangenis in Nieuwersluis bekend was over het seksueel misbruiken van vrouwelijke gedetineerden om er zo achter te komen wat de inrichting met die signalen heeft gedaan.

Ontslag

Bovendien hebben sinds de aanhouding van de Amsterdammer zes (ex-)gedetineerden hun ervaringen over (seksueel) wangedrag met het Algemeen Dagblad gedeeld. Eén werknemer werd ontslagen. Dat ontslag volgde op onderzoek van camerabeelden waarop seksueel grensoverschrijdend gedrag te zien was.

Het onderzoek van de Inspectie is mogelijk volgend jaar gereed. De Dienst Justitiële Inrichtingen onthoudt zich tot die tijd van commentaar.