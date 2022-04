Onderzoek naar infiltratie agent A-4265 zorgt voor maandenlange vertraging in rechtszaak grootschalige cocaïnehandel

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft de inhoudelijke behandeling van de zaak over de grootschalige cocaïnehandel tegen Joop M. (46) en medeverdachten voor maanden uitgesteld. Eerst moeten nog nieuwe getuigen worden gehoord over de infiltratie van de overleden undercoveragent A-4265 op Joop M. en zijn gezin. Afgelopen weken bleek dat vier teamleiders over A-4265 moesten komen getuigen niets wezenlijks konden melden. De rechtbank heeft daarom besloten om weer nieuwe getuigen aan te wijzen.

Geen bewijs

De infiltratie, tussen december 2019 en april 2021 leverde geen bewijs tegen M. op. Ondanks dat de agent “Peter” tevens zowel uit de vrouw als het zoontje van M. informatie probeerde los te krijgen.

Op 14 april 2021 pleegde hij zelfmoord. De druk was hem teveel geworden. Hij bleek een intieme relatie te zijn aangegaan met de vrouw van zijn doelwit.

Om de advocaten van M., Esther Blok en Michel van Stratum, de gelegenheid te geven te toetsen of de inzet van A-4265 wel volgens de regels is verlopen besloot de rechtbank in februari dat de teamleider van de agent zou moeten worden gehoord bij de rechter-commissaris.

Begeleiders

Tot nu toe zijn verschillende teamleiders gehoord. Er bleken er verschillende te zijn geweest, maar geen van allen wisten ze iets te vertellen over de infiltratie.

Nu heeft de rechtbank besloten dat drie politiemensen die rechtstreeks met agent A-4265 hebben gewerkt en hem hebben begeleid toch moeten worden gehoord. Dat was al eerder gevraagd door de advocaten Esther Blok en Michel van Stratum maar afgewezen.

De komende maanden gaat de rechter-commissaris de getuigenverhoren plannen en uitvoeren. De vertraging betekent dat de voor deze weken geplande inhoudelijke behandeling niet meer voor de zomer kan plaatsvinden.

Advocaat Michel van Stratum: ‘Het is onbegrijpelijk dat dit diepgaande infiltratietraject is ingezet en meer dan een jaar is voortgezet. Het heeft geen belastend bewijs opgeleverd. Er was nagenoeg geen gezag van 4 officieren van justitie dan wel sturing in dit onbeheersbare WOD-traject. De infiltrant bleek zichzelf te runnen en had al veel eerder afgebouwd dienen te worden. Een jong gezin met een kwetsbaar kind is ten gronde gericht. Als klap op de vuurpijl beroofde de infiltrant zichzelf van het leven, hetgeen vreselijk is voor de nabestaanden. De zaak kent alleen verliezers. Het was een groot flaterfestival.’