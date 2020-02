Onderzoek naar kofferbakmoord is in beweging

Connect on Linked in

Het onderzoek naar de dood van Ralf Meinema (31) is opnieuw in beweging. De Telegraaf meldt dat er een tip is over twee auto’s die zijn gezien op de ochtend dat de Mercedes van Meinema met daarin zijn lichaam werd achtergelaten aan de rand van het Stieltjeskanaal bij Coevorden.

Polo

Ralf Meinema (31) was doodgeslagen en lag in de achterbak van de Mercedes. De daders probeerden de Mercedes in het kanaal te duwen maar dat lukte niet.

Nu blijkt dat rond 04.30 in de ochtend van 31 maart 2017 drie auto’s zijn gezien bij café Otten aan de Europaweg in Coevorden, vlak bij de lokatie waar de auto werd achtergelaten, kort voor het moment dat de auto door een voorbijganger werd aangetroffen aan de rand van het kanaal.

100.000 euro

Een van de auto’s die zijn gezien was de Mercedes van Meinema. De politie ging er al van uit dat de Mercedes met één of meer andere auto’s naar het kanaal was gereden. Het gaat waarschijnlijk om een witte of lichtkleurige Volkswagen Polo en een witte of lichtkleurige Seat Ibiza.

De ouders van Meinema hebben twee weken geleden het uitstaande tipgeld voor de gouden tip in het onderzoek verhoogd naar 100.000 euro.

Dinsdagavond besteedt Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de zaak.