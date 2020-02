Familie slachtoffer kofferbakmoord verhoogt tipgeld naar 100.000 euro

Connect on Linked in

De ouders van de in 2017 vermoorde Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen verhogen de beloning voor de gouden tip in de kofferbakmoord tot 100.000 euro. Dat zeggen ze in De Telegraaf. Eerder was er sprake van een beloning van 50.000 euro voor de gouden tip in de zaak. Dat bedrag kwam bovenop de 15.000 die het Openbaar Ministerie uit heeft staan.

Zwaar mishandeld

De Drentse boerenzoon Ralf Meinema werd op 31 maart 2017 dood aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes. Hij bleek zwaar te zijn mishandeld. De wagen hing half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. In de zaak werden in 2018 twee verdachten, een toen 39-jarige man uit Emmen en zijn destijds 24-jarige neef aangehouden maar allebei wegens onvoldoende bewijs vrijgelaten. Ze zijn nog wel verdachten in de zaak.

‘Meerdere mensen betrokken’

De ouders van Meinema hopen dat door de verhoging van het bedrag mensen het stilzwijgen doorbreken. ‘Er waren meerdere mensen betrokken bij de moord en het vervoer van zijn lichaam’, aldus Meinema’s moeder. ‘Dat zegt de politie ook. Ze delen een geheim. Het wordt tijd dat ze dat nu ook met de politie of ons delen.’

Schimmige zaken

Meinema werkte als zelfstandig loonwerker voor grondbedrijven. Volgens eerdere berichten was hij mogelijk betrokken bij de diefstal van een bouwkraan die wordt ingezet bij grondverzet. Ook gingen er verhalen rond dat hij betrokken zou zijn geweest bij het rippen van wietkwekerijen. De politie zei eerder te denken dat Ralf Meinema op de één of andere manier bij schimmige zaken betrokken is geraakt.