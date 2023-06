‘Onderzoek naar lekken door Antwerpse toprechercheur’

Print This Post

De rechter in Antwerpen is een onderzoek gestart naar het mogelijk lekken van politie-informatie door een Belgische hoofdinspecteur van politie. Dit meldt de krant de Gazet van Antwerpen. De rechercheur was betrokken bij een aantal succesvolle onderzoeken tegen Marokkaanse drugsgroeperingen.

Gelekt

De hoofdinspecteur is werkzaam bij de afdeling Drugs van Federale Gerechtelijke Politie. Hij wordt ervan verdacht ‘politionele informatie te hebben gelekt aan het criminele milieu’. Dit schrijft de krant Gazet van Antwerpen dinsdagmiddag.

In de woning van de verdachte politieman is huiszoeking gedaan. Hij is inmiddels voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar daarna onder voorwaarden weer vrijgelaten.

Schrik

De arrestatie doet behoorlijk wat stof opwaaien bij de politie. De politieman, van Marokkaanse afkomst, stond hoog aangeschreven bij collega’s, aldus de Gazet. Hij stond bekend als ‘de schrik van de Antwerpse drugsclans’ en had veel kennis en inzicht in het Marokkaanse criminele milieu.

Hij was bijvoorbeeld betrokken bij het onderzoek tegen de ‘Mixers’, een criminele groep rond de gebroeders S., die zich met het uithalen van drugs en distributie daarvan bezighielden.