Onderzoek naar nieuwe verdachte in hoger beroepszaak Sven Prins

Connect on Linked in

In de hoger beroepszaak van de moord op Sven Prins zal de rol van een mogelijke nieuwe verdachte worden behandeld. Hierdoor zou een al veroordeelde man wellicht vrijgesproken kunnen worden.

Doorbraak

In de hoger beroepszaak van het onderzoek naar de moord op Sven Prins (30) heeft donderdag een doorbraak plaatsgevonden. Er gaat onderzoek verricht worden naar een mogelijke nieuwe verdachte. Dit zou een van de verdachten, waar justitie vorig jaar wederom 30 jaar gevangenisstraf voor vroeg, vrij kunnen pleiten.

Niet aanwezig

Verdachte Sergio K. (31) claimt al sinds zijn arrestatie in 2016 dat hij niet aanwezig was bij de liquidatie van Prins in Brunssum. Dat zou een andere man zijn geweest, schrijft de Limburgs zender L1 op haar website. Sergio zei te weten wie wel bij de liquidatie van Prins was. De naam van die persoon heeft hij nooit willen noemen. Zijn advocaat Mark Nillesen lichtte dit toe: ‘Cliënt zit vast, die persoon is vrij. Hij vreesde voor het welzijn van zijn familie als hij een naam zou noemen.’

Maar de naam kwam toch naar buiten. Voor het Hof in Den Bosch schreeuwde iemand in het publiek vorig jaar september de naam van een man. Sergio K. bevestigde de naam.

Uiterlijk

Hassan K., Orhan voor vrienden, wordt ook beschreven als ‘de Turk’. In een eerder stadium had medeverdachte Jurandy T. (36) al verklaard dat niet Sergio, maar een andere man naast hem in de auto zat. Hij wilde geen naam noemen, maar beschreef zijn uiterlijk wel. Een opvallend detail in die beschrijving was een spleet tussen de tanden. Op basis van naam en omschrijving is justitie aan de slag gegaan, aldus L1.

Link

Inmiddels is er in België een Orhan gevonden die voldoet aan alle beschrijvingen en ook zijn leeftijd komt overeen. Hij heeft een strafblad in België, maar justitie heeft kunnen vaststellen dat deze man niet vastzat tijdens de liquidatie van Sven Prins.

Belangrijk is de link tussen Orhan en Xionel B. (43), die net als Jurandy en Sergio is veroordeeld voor de moord. Rechercheurs hebben kunnen vaststellen dat er in het verleden telefonisch contact is geweest tussen Orhan en Xionel.

Inmiddels is justitie ervan overtuigd dat ze de juiste man hebben gevonden. Bronnen vertellen L1 dat hij nog niet is aangehouden. Een justitiewoordvoerder wilde daar niet op ingaan.

Hassan K. zou vorig jaar al naar het buitenland gevlucht zijn, toen zijn naam werd geroepen in de rechtszaal.