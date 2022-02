‘Onderzoek Taghi leidt tot arrestatie Rotterdamse commando’

Connect on Linked in

Een 42-jarige sergeant-majoor uit Rotterdam van het Korps Commando Troepen (KCT) is op 1 februari aangehouden op verdenking van voorbereiding van drugsimport, verduistering van militaire goederen, betrokkenheid bij wapenhandel en verboden wapenbezit. Dat schrijft De Telegraaf. Volgens een betrouwbare bron is de KCT’er de 42-jarige A. S.

De krant schrijft dat ‘een onderzoek naar de criminele organisatie die volgens justitie wordt geleid door Ridouan Taghi heeft geleid tot de arrestatie van een van de meest gerenommeerde leden van het Korps Commando Troepen’. Taghi zou volgens de opsporingsdiensten tijdens afgeluisterde gesprekken in de EBI in Vught eerder hebben gesproken over een ontsnappingspoging met hulp van ‘Navy Seals-achtige types’.

Suriname

Of de vorige week aangehouden commando daadwerkelijk een rol zou spelen bij een ontsnappingspoging van Taghi is volgens De Telegraaf niet bekend. Wel zou de verdachte in het buitenland, onder meer in Suriname waar hij geregeld verbleef voor zijn werk, mogelijk criminelen hebben getraind hoe ze om moesten gaan met wapens. Zijn advocaat Michael Ruperti zegt dat de verhoren nog gaande zijn en hij daarom niet inhoudelijk kan reageren.

Imposant cv

Defensie en politie zouden vrezen dat de militair van de Special Forces zijn zeer uitgebreide kennis over speciale operaties, wapens en tactieken deelde met criminelen. De elitemilitair zou intern een uitstekende reputatie genieten en een imposant cv hebben. Hij werkt al 20 jaar bij het Korps en diende onder andere in Libanon, Ivoorkust en Afghanistan. Vanwege zijn interne status wordt er vanuit Defensie en collega’s met groot onbegrip op de aanhouding gereageerd.

Veroordeling

In 2009 werd de commando veroordeeld tot 200 uur taakstraf en een maand voorwaardelijk vanwege mishandeling. Hij gaf zijn ex-vrouw een duw na een ruzie over de omgang met zijn dochtertje, waarna hij vervolgens op straat in een gevecht belandde met agenten die hem aan wilden houden. Uiteindelijk mocht hij in dienst blijven.

Voorarrest verlengd

Volgens het OM is er rond de arrestatie van de commando op twee locaties in Rotterdam een huiszoeking geweest en ook op de kazerne waar de man gelegerd is. Hij werd op 4 februari voorgeleid bij de rechter-commissaris in Arnhem, waarna zijn voorlopige hechtenis met zeker twee weken is verlengd.