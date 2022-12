Onderzoeker: ‘Stop geld misdaadonderzoeken deels ook in preventie’

Connect on Linked in

Twee derde van de recherchecapaciteit in Zuid-Nederland gaat op aan de aanpak van drugscriminaliteit. Terwijl er jaarlijks maar enkele drugsbazen worden opgepakt. Onderzoeker Hans Moors pleit daarom voor een meer preventieve aanpak bij jongeren die het verkeerde pad op dreigen te gaan. Dat zegt hij bij RTL Nieuws.

Paplepel

Veiligheidsonderzoeker Hans Moors onderzocht in 2017 criminele families in Noord-Brabant. Hij deed dat samen met criminoloog Toine Spapens. Daar kwam als conclusie uit, dat als beide ouders in de misdaad zitten, het voor de kinderen bijna onmogelijk is om hieruit te ontsnappen. ‘Het verhaal van de paplepel is echt waar’, zegt hij woensdag op de website van RTL Nieuws.

Aan tafel

Moors pleit daarom voor een strafrechtelijke aanpak, gecombineerd met preventie. ‘Als je de vader een hoge gevangenisstraf bezorgd, ga dan met de achterblijvers van het gezin aan tafel om ze uit de criminaliteit te halen.’

Hij geef als voorbeeld de Tilburgse familieaanpak, waarbij coaches een band proberen op te bouwen met criminele families.

Weinig opbrengst

Moors denkt dat alleen een strafrechtelijke aanpak duur en inefficiënt is. ‘Ik heb me door een betrouwbare bron vanuit de politie laten voorrekenen dat twee derde van de recherchecapaciteit op ondermijning en drugscriminaliteit zit, en we vangen twee of drie kopstukken op jaarbasis. Dat kost dus enorm veel geld, met heel weinig opbrengst. Stop dat geld liever deels ook in preventie, dan vang je nog een paar doorgroeiers of die andere het verkeerde pad op gaan.’

RTL Nieuws meldt dat ‘drugsfamilies’ in Brabant vaker voorkomen dan gemiddeld in Nederland.