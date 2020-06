Onduidelijkheid over onderzoek recordvangst cash

Connect on Linked in

De man die vorige maand werd aangehouden in een huis in Eindhoven waar de politie ruim 12,5 miljoen euro aan cash vond is een dakloze man van 35 jaar uit Georgië. Volgens zijn advocaat heeft hij geen verklaring afgelegd over de herkomst van het geld. Hij zit nog in voorlopige hechtenis.

Het geld, dat in een verborgen ruimte lag, is één van de grootste inbeslagnames van cash in Nederland ooit. Advocaat Cem Polat zegt dat zijn cliënt niet de eigenaar van het pand is.

De vangst werd gedaan in een lopend onderzoek van de landelijke eenheid van de politie. Polat zegt ‘gefrustreerd’ te zijn omdat hij geen verdediging kan voeren doordat de officier van justitie niet wil zeggen uit welk onderzoek de informatie is voortgekomen en stukken achterhoudt over de wijze waarop de politie bij de Eindhovense woning uitkwam.