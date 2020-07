Onno de Jong tweede advocaat Nabil B.

Connect on Linked in

Kroongetuige Nabil B. heeft als tweede raadsman de Utrechtse advocaat Onno de Jong in de arm genomen. De Jong is advocaat van kroongetuige Tony de G. in het strafproces van motorclub Caloh Wagoh. Ook stond hij eerder kroongetuige Fred Ros in het Passage-proces bij.

De Jong zal gaan samenwerken met Nabil B. zijn huidige advocaat Peter Schouten, meldt De Telegraaf. De komende twee maanden zullen zij zich samen voorbereiden op het Marengo-proces dat in september weer verder gaat. Beide advocaten worden zwaar beveiligd na de liquidatie van B.’s vorige raadsman Derk Wiersum.

Tegen de NOS zegt De Jong: ‘We moeten het niet al te eng maken. Het is mijn werk. Ik sta verdachten bij die toevallig verklaringen afleggen over andere verdachten. Er is eigenlijk geen verschil met andere advocaten.’