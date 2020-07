Peter Schouten definitief advocaat kroongetuige Nabil B.

Connect on Linked in

Nabil B., de kroongetuige in de zaak rond Ridouan Taghi, heeft definitief een nieuwe advocaat. Volgens het AD staat Peter Schouten de kroongetuige sinds deze week bij. B. zat sinds maart zonder advocaat. Peter R. de Vries blijft optreden als woordvoerder van B. en zijn familie, maar krijgt als vertrouwenspersoon geen toegang tot hem.

In september 2019 werd B.’s toenmalige advocaat Derk Wiersum in Amsterdam geliquideerd. Daarna stapte een aantal anoniem gebleven advocaten terug. Vorige maand weigerde Nabil B. nog langer vragen te beantwoorden in het Marengo-proces omdat hij het oneens was met de werkwijze van het Openbaar Ministerie. Het OM ging akkoord met Peter Schouten als nieuwe advocaat van de kroongetuige, maar wilde Peter R. de Vries niet als vertrouwenspersoon, omdat hij geen advocaat is.

Vorige week werd bekend dat Nabil B. weer vragen beantwoordde bij de rechter-commissaris. Afgelopen week was Schouten voor het eerst aanwezig bij een verhoor van Nabil B. bij de rechter-commissaris. De bedoeling is dat op korte termijn nog een tweede advocaat aan de zaak wordt toegevoegd.