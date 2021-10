Onontdekte cocaïne uit Duinkerken in Rotterdam gepakt

De Douane heeft dinsdag in de Rotterdamse haven 529 kilo cocaïne in beslag genomen. De cocaïne werd aangetroffen aan de bakboordzijde van het ruim van de MS Trudy. Op ditzelfde schip was eerder deze maand in Duinkerken ruim een ton cocaïne gevonden. Daarna vielen criminelen het schip binnen, terwijl het aan de ketting lag, en gijzelden de bemanning. Deze groep vertrok onverrichterzake, geen van hen is aangehouden.

Eindbesteming

Franse media schreven dat de eindbestemming van het schip Antwerpen was. Het Rotterdamse Openbaar Ministerie meldt nu dat de Trudy eerder in Duinkerken en Antwerpen was en dat Rotterdam de eindbestemming was. Het is mogelijk dat de groep die het schip aanviel in Duinkerken op zoek was naar deze partij cocaïne, die mogelijk in Frankrijk niet was gevonden. De Trudy was afkomstig uit Brazilië.

Merwedehaven

Het schip lag afgemeerd bij een bedrijf aan de Merwedehaven. In het ruim werden pakketten en plastic aangetroffen. Uiteindelijk werden er 29 grotere pakketten aangetroffen met daarin 10 pakken van circa één kilo per stuk, een pakket met 9 blokken van een kilo en 46 pakketten met daarin pakketten van 5 kilo cocaïne.

Het Openbaar Ministerie schat de straatwaarde van de partij op bijna 40 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.