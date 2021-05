Ontploffing bij café in Amsterdam-West

Connect on Linked in

In Amsterdam-West is vrijdagavond rond 23.45 een explosief ontploft bij een café in de Balboastraat. Volgens de politie ging het waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Er zijn geen gewonden gevallen, het pand raakte wel beschadigd. In Rotterdam heeft de politie eerder op de avond een 21-jarige man uit Amsterdam opgepakt, in verband met explosies in Rotterdam. Mogelijk houden de ontploffingen verband met spanningen tussen voetbalsupporters.

In het café “Vak West” aan de Balboastraat komen veel Ajax-supporters. Zondag is in Rotterdam de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax.

Recent is er een vechtpartij geweest bij de IKEA in Delft tussen Rotterdammers en Amsterdammers.