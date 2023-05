Ontploffing bij woning in Rotterdam-Delfshaven

Print This Post

Bij een woning in Rotterdam-Delfshaven heeft in de nacht van maandag op dinsdag een explosie plaatsgevonden. De bewoners van het huis waren thuis, maar er raakte volgens de politie niemand gewond. Er is schade ontstaan aan onder meer de deur en een raam.

(Beeld MediaTV)

De ontploffing was bij een huis aan de 1e Schansstraat, rond 03.00. Er is één verdachte gezien, die is weggevlucht.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.

De afgelopen maanden zijn er meer dan wekelijks explosies bij huizen in Rotterdam. Vrijdag gingen er explosieven af op twee locaties.