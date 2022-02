‘Ontplofte handgranaat bij sportschool houdt mogelijk verband met aanslagen op Bossche slagerij’

Connect on Linked in

Bij een kickboksschool aan de Eendenkooi in Den Bosch is donderdagnacht rond 04.30 een handgranaat ontploft. Hoewel er niemand gewond raakte is er volgens de politie wel veel schade aan de voordeur en gevel van het pand. Volgens Brabants Dagblad lijkt er een relatie te zijn tussen de explosie en enkele aanslagen op slagerij Jaraya aan het Bossche Kapelaan Koopmansplein.

Bij de meldkamer kwam vrijdagochtend rond 09.00 de melding binnen van een ‘bom’ die al af was gegaan en schade had veroorzaakt. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen zij dat de gevel beschadigd was en vonden ze een soort beugel. Na onderzoek van de explosievenspecialist van de politie is er ook een pin gevonden. Uit het onderzoek bleek dat het ging om een handgranaat.

De recherche zegt volop bezig te zijn met het onderzoek. Naast het horen van getuigen worden ook camerabeelden bekeken. De politie is op zoek naar een auto die tussen 04.40 en 04.45 langs de sportschool reed, waarna de explosie volgde.

Slagerij beschoten

Volgens Brabants Dagblad lijkt er een relatie te zijn tussen de explosie en de aanslagen op slagerij Jaraya aan het Bossche Kapelaan Koopmansplein. Deze slagerij werd dinsdagnacht beschoten met negen kogels. In juli 2021 was de slagerij ook al het doelwit van een aanslag, toen met twee handgranaten, waarvan er één ontplofte en veel schade aanrichtte.

Wereldkampioen kickboksen

De eigenaar van de slagerij zei toen tegen Brabants Dagblad het niet uit te sluiten dat de aanslag te maken had met een zoon. Hij doelde daarmee op voormalig wereldkampioen kickboksen Mohammed Jaraya, die in 2018 in twee verschillende strafzaken werd veroordeeld tot 200 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf wegens mishandeling.

Deze Bosschenaar traint volgens de krant regelmatig bij kickboksschool Fighting Talents dat is gevestigd in het pand waar donderdagnacht een handgranaat afging.