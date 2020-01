Ontsnapte crimineel Abderrahim B. opgepakt

Print This Post

De politie heeft vrijdagmiddag in Nijmegen de 38-jarige Abderrahim B. (rechts op de foto) aangehouden. De Marokkaanse Nederlander was twee weken geleden met vier anderen uit de gevangenis in het Belgische Turnhout ontsnapt. Drie mannen konden vrij snel na hun vluchtpoging weer worden aangehouden omdat ze van een 6 meter hoge muur sprongen, waarbij ze kneuzingen opliepen. De andere twee, onder wie Abderrahim B., hadden touwen bij zich waarmee ze zich lieten zakken. Ze werden vermoedelijk door een vluchtauto opgepikt.

Drugs

Abderrahim B. hield zich schuil in Nijmegen, waar hij zich tijdens kerst en de jaarwisseling verstopte op de vliering van een woning. Daar werd hij vanochtend door het Fugitive Active Search Team van de politie opgepakt. De man is in België tot 4,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor diefstal en drugsdelicten en moet daarvan nog ruim 4 jaar zitten. FastNL kwam de man op het spoor door verkregen informatie van hun Belgische collega’s.

Dode hoek

De ontsnapping in Turnhout leidde tot gefronste wenkbrauwen omdat hij relatief simpel was. De mannen wisten ongezien op een muur te klimmen in de dode hoek van een bewakingscamera. Daarna knipten ze een stroomdraad met 10.000 volt door (om hun handen hadden ze sokken gedaan om te beschermen tegen een elektrische schok) en lieten ze zich aan de andere kant van de muur langs een touw naar beneden zakken.

Helicopter

Eén van de mede-ontsnappers, de Marokkaan Oualid S. (links op de foto) is nog altijd voortvluchtig. Hij zat een straf uit voor een schietpartij en dreigde uitgeleverd te worden aan Marokko, wat waarschijnlijk de reden van zijn ontsnapping was. Zijn broer, Ashraf S., ontsnapte in 2009 spectaculair uit de gevangenis van Brugge. Hij nam de benen nadat een gekaapte helikopter was geland op de binnenplaats.

