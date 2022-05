Ontsnapte gevangene VS gepakt, bewaarder pleegt zelfmoord

Connect on Linked in

De gevangene die in de Amerikaanse staat Alabama samen met een bewaarder uit een strafinrichting ontsnapte is maandag opgepakt. Casey White gaf zich over aan politie. De vrouwelijke verwondde zichzelf met een vuurwapen tijdens de arrestatie en overleed later in een ziekenhuis.

Politie reed de auto waarin de twee zaten klem in de noordelijke staat Indiana. Ze waren eind april weggereden uit de gevangenis van Lauderdale County in Alabama en bij een supermarkt in een andere auto gestapt. De vrouw had White meegenomen voor een afspraak in de rechtbank voor een evaluatie van zijn psychische toestand, maar dat was een verzonnen verhaal.

Afgelopen zondag waren de twee gesignaleerd door een bewakingscamera in Evansville, Indiana. De aanhouding was in Vanderburgh County, Indiana.

Casey White zat een straf van 75 jaar uit voor moord.